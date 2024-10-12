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إسبانيا تنتزع الصدارة بفوز شاق

10/12/2024 7:12:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انتزع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وبطل‭ ‬أوروبا،‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬ضيفه‭ ‬الدنماركي‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس‭ ‬1‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬اشبيلية،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬لدوري‭ ‬الأمم‭ ‬الاوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وتُدين‭ ‬اسبانيا‭ ‬بفوزها‭ ‬والنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬إلى‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬مارتن‭ ‬سوبيمندي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬اللقاء‭ ‬الوحيد‭ ‬مفتتحا‭ ‬رصيده‭ ‬التهديفي‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الـ13‭ ‬بقميص‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ (‬79‭).‬

وتقدم‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الدنمارك‭ ‬المتصدرة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬مُنيت‭ ‬بخسارتها‭ ‬الاولى‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬متتاليين‭. ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الـ31‭ ‬لاسبانيا‭ ‬على‭ ‬أرضها،‭ ‬مقابل‭ ‬6‭ ‬تعادلات‭ ‬في‭ ‬مبارياتها‭ ‬الـ39‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬مقابل‭ ‬خسارتين‭ ‬فقط‭ ‬تعرضت‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الامم‭ ‬الأوروبية‭ (‬أمام‭ ‬إنكلترا‭ ‬2‭-‬3‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬وسويسرا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬عام‭ ‬2022‭).‬

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