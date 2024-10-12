إسبانيا تنتزع الصدارة بفوز شاق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): انتزع المنتخب الإسباني، حامل اللقب وبطل أوروبا، صدارة المجموعة الرابعة من ضيفه الدنماركي بفوزه عليه بشق الأنفس 1-0 أمس السبت في اشبيلية، في الجولة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الاوروبية لكرة القدم. وتُدين اسبانيا بفوزها والنقاط الثلاث إلى لاعب وسط ريال سوسييداد مارتن سوبيمندي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد مفتتحا رصيده التهديفي في مباراته الـ13 بقميص منتخب بلاده (79).
وتقدم منتخب «لا روخا» إلى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن الدنمارك المتصدرة السابقة التي مُنيت بخسارتها الاولى بعد فوزين متتاليين. وهو الفوز الـ31 لاسبانيا على أرضها، مقابل 6 تعادلات في مبارياتها الـ39 الاخيرة في جميع المسابقات، مقابل خسارتين فقط تعرضت لهما في دوري الامم الأوروبية (أمام إنكلترا 2-3 عام 2018، وسويسرا 1-2 عام 2022).
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