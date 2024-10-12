رونالدو يضع البرتغال على مشارف التأهل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

وارسو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وضع‭ ‬مهاجم‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬البرتغال،‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬موسم‭ ‬2018‭-‬2019،‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بقيادته‭ ‬الى‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفته‭ ‬بولندا‭ ‬3-1‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬وارسو‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

وحسمت‭ ‬البرتغال‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬شوطها‭ ‬الاول‭ ‬بتسجيلها‭ ‬الهدفين‭ ‬عبر‭ ‬برناردو‭ ‬سيلفا‭ (‬26‭) ‬ورونالدو‭ (‬37‭) ‬الذي‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وغلته‭ ‬الدولية‭ ‬الى‭ ‬133‭ ‬في‭ ‬213‭ ‬مباراة‭ ‬والى‭ ‬906‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

وسجل‭ ‬بيوتر‭ ‬جيلينسكي‭ ‬هدف‭ ‬الشرف‭ ‬لبولندا‭ (‬78‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬مواطنه‭ ‬يان‭ ‬بدناريك‭ ‬أعاد‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬سابق‭ ‬عهده‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للضيوف‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ (‬88‭).‬

وعززت‭ ‬البرتغال‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬وبرصيد‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬كرواتيا‭ ‬التي‭ ‬فضت‭ ‬شراكة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬بولندا‭ ‬بعدما‭ ‬رفعت‭ ‬رصيدها‭ ‬الى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬اسكتلندا‭ ‬2‭-‬1‭.‬