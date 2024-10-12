رونالدو يضع البرتغال على مشارف التأهل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
وارسو - (أ ف ب): وضع مهاجم النصر السعودي المخضرم كريستيانو رونالدو (39 عاما) منتخب بلاده البرتغال، بطل النسخة الأولى موسم 2018-2019، على مشارف ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم بقيادته الى فوزه الثالث تواليا وكان على حساب مضيفته بولندا 3-1 أمس السبت في وارسو في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.
وحسمت البرتغال نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيلها الهدفين عبر برناردو سيلفا (26) ورونالدو (37) الذي هز الشباك للمرة الثالثة تواليا في المسابقة هذا الموسم رافعا رصيده إلى 11 هدفا في مختلف المسابقات، وغلته الدولية الى 133 في 213 مباراة والى 906 أهداف في مسيرته.
وسجل بيوتر جيلينسكي هدف الشرف لبولندا (78)، لكن مواطنه يان بدناريك أعاد الفارق الى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث للضيوف بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (88).
وعززت البرتغال موقعها في الصدارة بالعلامة الكاملة وبرصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام كرواتيا التي فضت شراكة المركز الثاني مع بولندا بعدما رفعت رصيدها الى ست نقاط بفوزها على اسكتلندا 2-1.
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