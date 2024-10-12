إسحاق يثمن رعاية ناصر بن حمد لبطولة العالم لرفع الأثقال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعرب‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬برعاية‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬للكبار‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬المتواصل‭ ‬لمختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭.‬

وأكد‭ ‬اسحاق‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تشكل‭ ‬إضافة‭ ‬كبيرة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬وسيكون‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬بالغ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬المنشود،‭ ‬وأن‭ ‬تلك‭ ‬الرعاية‭ ‬تعدّ‭ ‬امتداداً‭ ‬لدعم‭ ‬سموه‭ ‬المتواصل‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتأكيداً‭ ‬لجهود‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بمسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭ ‬والارتقاء‭ ‬برياضة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تمثل‭ ‬تشريفاً‭ ‬كبيرا‭ ‬لأسرة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأنها‭ ‬تمثل‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬للعمل‭ ‬بصورة‭ ‬مضاعفة‭ ‬لإظهار‭ ‬البطولة‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يليق‭ ‬بالرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬والمكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬وبالأخص‭ ‬بطولات‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭.‬

كما‭ ‬توجه‭ ‬إسحاق‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬سموه‭ ‬المستمر‭ ‬والذي‭ ‬أثمر‭ ‬نجاح‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سموه‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬لتسخير‭ ‬كافة‭ ‬طاقاتها‭ ‬وجهودها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الحدث‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وأكد‭ ‬إسحاق‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تمثل‭ ‬حدثا‭ ‬تاريخيا‭ ‬باعتبارها‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية‭ ‬أولمبية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكبار‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمشاركة‭ ‬حوالي‭ ‬1000‭ ‬لاعب‭ ‬يمثلون‭ ‬114‭ ‬دولة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬والتسجيل‭ ‬مازال‭ ‬مستمرا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لن‭ ‬تدخر‭ ‬جهدا‭ ‬لإنجاح‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬