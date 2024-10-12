إسحاق يثمن رعاية ناصر بن حمد لبطولة العالم لرفع الأثقال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعرب إسحاق إبراهيم إسحاق عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال عن خالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على تفضل سموه برعاية منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار التي ستقام من 4 حتى 15 ديسمبر المقبل، الأمر الذي يعكس دعم سموه المتواصل لمختلف الأحداث الرياضية التي تقام على أرض المملكة.
وأكد اسحاق أن رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تشكل إضافة كبيرة لبطولة العالم لرفع الأثقال، وسيكون لها أثر بالغ في تحقيق النجاح المنشود، وأن تلك الرعاية تعدّ امتداداً لدعم سموه المتواصل للاتحادات الرياضية، وتأكيداً لجهود سموه في النهوض بمسيرة العمل الشبابي والرياضي والارتقاء برياضة رفع الأثقال على وجه التحديد.
وأشار إلى أن هذه الرعاية تمثل تشريفاً كبيرا لأسرة رفع الأثقال في مملكة البحرين وأنها تمثل مسؤولية كبيرة للعمل بصورة مضاعفة لإظهار البطولة بالشكل الذي يليق بالرعاية الكريمة من سموه والمكانة المرموقة التي وصلت إليها مملكة البحرين في استضافة مختلف الأحداث الرياضية وبالأخص بطولات رفع الأثقال.
كما توجه إسحاق بالشكر الجزيل لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعم واهتمام سموه المستمر والذي أثمر نجاح الاتحاد في نيل ثقة الاتحاد الدولي لاستضافة الحدث وتوجيهات سموه للجنة الأولمبية لتسخير كافة طاقاتها وجهودها في تنظيم الحدث بأفضل صورة مع باقي كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وأكد إسحاق أن البطولة تمثل حدثا تاريخيا باعتبارها أول بطولة رياضية عالمية أولمبية على مستوى الكبار تقام على أرض مملكة البحرين بمشاركة حوالي 1000 لاعب يمثلون 114 دولة حتى الآن والتسجيل مازال مستمرا، مؤكدا أن اللجنة المنظمة لن تدخر جهدا لإنجاح البطولة التي تقام لأول مرة على أرض مملكة البحرين.
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