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ديوكوفيتش يتأهل للنهائي

10/12/2024 7:12:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬اقترب‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬لقبه‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬اتحاد‭ ‬لاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬المصنف‭ ‬السابع‭ ‬تيلور‭ ‬فريتز‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ ‬في‭ ‬قبل‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬شنغهاي‭ ‬للأساتذة‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬ليضرب‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭. ‬ودخل‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المصنف‭ ‬الرابع‭ ‬المباراة‭ ‬بسجل‭ ‬مذهل‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬أمام‭ ‬فريتز‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬مواجهات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬وعلى‭ ‬الفور‭ ‬ضغط‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬ما‭ ‬أجبر‭ ‬اللاعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬بنجاح‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬لكسر‭ ‬الإرسال‭.‬

وواصل‭ ‬اللاعب‭ ‬الصربي‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬فريتز‭ ‬بفضل‭ ‬قوته‭ ‬وضرباته‭ ‬الأرضية‭ ‬المتقنة‭ ‬واستخدم‭ ‬ضرباته‭ ‬الخلفية‭ ‬بقوة‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬أخرى‭ ‬لكسر‭ ‬الإرسال‭ ‬والنتيجة‭ ‬2‭-‬2‭.‬

ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬فريتز‭ ‬سوى‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬إرساله‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرسل‭ ‬ضرب‭ ‬خلفية‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬ليصبح‭ ‬كسر‭ ‬الإرسال‭ ‬حاسما‭ ‬لديوكوفيتش‭ ‬لينهي‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بأول‭ ‬ضربة‭ ‬إرسال‭ ‬ساحقة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

واكتسب‭ ‬فريتز‭ ‬بعض‭ ‬الزخم‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بعدما‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬إرساله‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬صعب‭ ‬حيث‭ ‬أرسل‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬الناجحة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬فرصتين‭ ‬لكسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬متقدما‭ ‬4‭-‬3‭.‬

وتمكن‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬من‭ ‬الصمود‭ ‬لكنه‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬واحتاج‭ ‬الى‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الى‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭ ‬بينما‭ ‬عانى‭ ‬فريتز‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬إرساله‭ ‬الأول‭ ‬ليخسر‭ ‬المباراة‭.‬

وسيخوض‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬الحائز‭ ‬24‭ ‬بطولة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬مباراته‭ ‬النهائية‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬للفوز‭ ‬بلقبه‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬اتحاد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬وكذلك‭ ‬لقبه‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬شنغهاي‭.‬

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