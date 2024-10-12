ديوكوفيتش يتأهل للنهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شنغهاي – (رويترز): اقترب نوفاك ديوكوفيتش خطوة من لقبه المائة في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعدما تغلب على الأمريكي المصنف السابع تيلور فريتز 6-4 و7-6 في قبل نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة أمس السبت ليضرب موعدا في النهائي مع المصنف الأول عالميا يانيك سينر. ودخل ديوكوفيتش المصنف الرابع المباراة بسجل مذهل في المواجهات المباشرة أمام فريتز بفوزه في تسع مواجهات من دون خسارة، وعلى الفور ضغط من الشوط الأول ما أجبر اللاعب الأمريكي على الدفاع بنجاح عن ثلاث نقاط لكسر الإرسال.
وواصل اللاعب الصربي ضغط على فريتز بفضل قوته وضرباته الأرضية المتقنة واستخدم ضرباته الخلفية بقوة ليحصل على ثلاث نقاط أخرى لكسر الإرسال والنتيجة 2-2.
ولم يتمكن فريتز سوى من الحفاظ على إرساله مرة واحدة قبل أن يرسل ضرب خلفية خارج الملعب ليصبح كسر الإرسال حاسما لديوكوفيتش لينهي المجموعة الأولى بأول ضربة إرسال ساحقة له في المباراة.
واكتسب فريتز بعض الزخم في المجموعة الثانية بعدما حافظ على إرساله في شوط صعب حيث أرسل ديوكوفيتش سلسلة من الضربات الناجحة قبل أن يحصل على فرصتين لكسر إرسال منافسه في المباراة عندما كان متقدما 4-3.
وتمكن ديوكوفيتش من الصمود لكنه عانى من مشكلة في الفخذ واحتاج الى العلاج في الملعب قبل أن يذهب بالمجموعة الى شوط فاصل بينما عانى فريتز من صعوبات في ضربات إرساله الأول ليخسر المباراة.
وسيخوض ديوكوفيتش، الحائز 24 بطولة في البطولات الأربع الكبرى، مباراته النهائية الخامسة في تاريخ البطولة في سعيه للفوز بلقبه المائة في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين وكذلك لقبه الخامس في بطولة شنغهاي.
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