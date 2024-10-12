أرقام قياسية في التصفيات الآسيوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

زيوريخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬سلط‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬إحصائيات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬بتصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭.‬

وكان‭ ‬الرقم‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬الإحصائيات‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬أيمن‭ ‬حسين،‭ ‬مهاجم‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬

وسجل‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬هدفه‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‭ ‬30‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي،‭ ‬وهو‭ ‬اللاعب‭ ‬الأكثر‭ ‬تهديفا‭ ‬بين‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬يدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬خيسوس‭ ‬كاساس‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬بينهما،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مواجهة‭ ‬بينهما‭.‬

وحقق‭ ‬منتخب‭ ‬إيران‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬مميزا،‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأوزبكي،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التعرض‭ ‬لهزيمة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬مباراة‭.‬

وكان‭ ‬للمنتخب‭ ‬القطري‭ ‬نصيب‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬وحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬منها‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

وبفوز‭ ‬اليابان‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬ذاتها،‭ ‬أصبح‭ ‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مواجهة‭ ‬سابقة،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬1994‭.‬

كما‭ ‬ظهر‭ ‬اسم‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بأول‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتلقى‭ ‬شباكه‭ ‬أي‭ ‬هدف،‭ ‬ومسجلا‭ ‬38‭ ‬هدفا‭.‬

وحافظ‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مواجهات‭ ‬خاضها‭ ‬وحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭.‬

وبفوزه‭ ‬على‭ ‬الأردن‭ ‬بهدفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬ملعبها،‭ ‬استقبل‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬28‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬شباكه‭ ‬سوى‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭.‬