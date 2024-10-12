أرقام قياسية في التصفيات الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
زيوريخ - (د ب أ): سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على أبرز إحصائيات الجولة الثالثة من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وكان الرقم الأبرز في الإحصائيات من نصيب أيمن حسين، مهاجم المنتخب العراقي، الذي سجل هدف فوز منتخب بلاده الوحيد في شباك فلسطين في المجموعة الثانية.
وسجل أيمن حسين هدفه الدولي رقم 30 مع المنتخب العراقي، وهو اللاعب الأكثر تهديفا بين الجيل الحالي من المنتخب العراقي الذي يدربه الإسباني خيسوس كاساس.
كما أكد المنتخب العراقي تفوقه على نظيره الفلسطيني في المواجهات المباشرة بينهما، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في ثلاث فقط في 17 مواجهة بينهما.
وحقق منتخب إيران رقما قياسيا مميزا، بالتعادل السلبي مع نظيره الأوزبكي، حيث وصل عدد المباريات التي خاضها من دون التعرض لهزيمة في تصفيات كأس العالم إلى 22 مباراة.
وكان للمنتخب القطري نصيب من الأرقام القياسية، حيث لم يخسر في 17 مباراة متتالية في التصفيات وحقق الفوز في 13 منها وتعادل في ثلاث مباريات.
وبفوز اليابان على السعودية في الجولة ذاتها، أصبح الفوز هو الخيار الوحيد في المواجهات المباشرة بين الفريقين في 17 مواجهة سابقة، حيث انتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل السلبي في تصفيات مونديال 1994.
كما ظهر اسم المنتخب الياباني في واحد من الأرقام القياسية الفريدة من نوعها في التصفيات، حيث فاز بأول تسع مباريات من دون أن تتلقى شباكه أي هدف، ومسجلا 38 هدفا.
وحافظ المنتخب العراقي على نظافة شباكه في سبع مباريات في آخر ثماني مواجهات خاضها وحقق الفوز في ست مباريات منها على التوالي، كان آخرها الفوز على فلسطين في الجولة الماضية.
وبفوزه على الأردن بهدفين من دون رد على ملعبها، استقبل المنتخب الكوري الجنوبي ستة أهداف فقط في آخر 28 مباراة له في التصفيات، كما لم تتلق شباكه سوى هدف واحد فقط في الدور الثالث من التصفيات.
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