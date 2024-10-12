الـ MVP ((موستي)) يقود العربي إلى لقب تاريخي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
قاد النجم الدولي البحريني مصطفى حسين (موستي) ناديه العربي القطري إلى لقب تاريخي بعد الفوز بكأس البطولة العربية للأندية لكرة السلة بنسختها الـ 36 المقامة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بعد فوز العربي القطري على صاحب الأرض والجماهير المستضيف نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 81/71 في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم أمس في ختام منافسات البطولة.
وواصل موستي تألقه اللافت ونجوميته الساطعة وبرهن أنه الصفقة الأبرز والأميز لناديه، حيث كان العلامة الفارقة وقدم أداء خرافيا بتسجيله 29 نقطة في سلة الاتحاد السكندري من بينها 7 ثلاثيات.
وحصل موستي على جائرة أفضل لاعب في البطولة ( MVP ) ، وقد يكون هذا اللقب هو الأغلى في مشواره الرياضي حتى الآن.
يذكر أن موستي حقق الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي في دولة قطر، وها هو يحقق اللقب الرابع في مشواره الاحترافي الناجح.
وبذلك خطف العربي القطري كأس البطولة والميداليات الذهبية، وجاء الاتحاد السكندري ثانيا وسبورتنج المصري ثالثا بعد فوزه على كاظمة الكويتي بنتيجة 95/79 في لقاء تحديد المراكز.
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