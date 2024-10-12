الـ MVP ((موستي)) يقود العربي إلى لقب تاريخي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





قاد‭ ‬النجم‭ ‬الدولي‭ ‬البحريني‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ (‬موستي‭) ‬ناديه‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬تاريخي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنسختها‭ ‬الـ‭ ‬36‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬والجماهير‭ ‬المستضيف‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬بنتيجة‭ ‬81‭/‬71‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭.‬

وواصل‭ ‬موستي‭ ‬تألقه‭ ‬اللافت‭ ‬ونجوميته‭ ‬الساطعة‭ ‬وبرهن‭ ‬أنه‭ ‬الصفقة‭ ‬الأبرز‭ ‬والأميز‭ ‬لناديه،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬العلامة‭ ‬الفارقة‭ ‬وقدم‭ ‬أداء‭ ‬خرافيا‭ ‬بتسجيله‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬7‭ ‬ثلاثيات‭.‬

وحصل‭ ‬موستي‭ ‬على‭ ‬جائرة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ (‬ MVP ‭) ‬،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬هو‭ ‬الأغلى‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬الرياضي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬موستي‭ ‬حقق‭ ‬الثلاثية‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬وها‭ ‬هو‭ ‬يحقق‭ ‬اللقب‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬الاحترافي‭ ‬الناجح‭.‬

وبذلك‭ ‬خطف‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬كأس‭ ‬البطولة‭ ‬والميداليات‭ ‬الذهبية،‭ ‬وجاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬ثانيا‭ ‬وسبورتنج‭ ‬المصري‭ ‬ثالثا‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬كاظمة‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬95‭/‬79‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭.‬