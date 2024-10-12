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منتخـبنا يخـوض تدريبه الأول في جـدة

10/12/2024 7:12:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬


خاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تدريبه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الخارجي‭ ‬باستاد‭ ‬الجوهرة‭ ‬المشعة،‭ ‬استعداداً‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالتصفيات‭ ‬الحاسمة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وجاءت‭ ‬التدريبات‭ ‬حماسية‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬أبدوا‭ ‬تفاعلا‭ ‬كبيرا‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش،‭ ‬استعدادا‭ ‬للقاء‭ ‬المنتظر،‭ ‬حيث‭ ‬المعنويات‭ ‬العالية‭ ‬والروح‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬مثالية‭ ‬ومواصلة‭ ‬مشوار‭ ‬الحلم‭ ‬نحو‭ ‬التأهل‭ ‬لمونديال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬القادم‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬خاض‭ ‬الخميس‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمجموعة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتواجد‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬منتخبنا‭ ‬ومتساويًا‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الرصيد‭.‬

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