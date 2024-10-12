منتخـبنا يخـوض تدريبه الأول في جـدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد
خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأول في جدة على الملعب الخارجي باستاد الجوهرة المشعة، استعداداً لمواجهة المنتخب السعودي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وجاءت التدريبات حماسية بمشاركة جميع اللاعبين الذين أبدوا تفاعلا كبيرا مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش، استعدادا للقاء المنتظر، حيث المعنويات العالية والروح الكبيرة في سبيل تحقيق نتيجة مثالية ومواصلة مشوار الحلم نحو التأهل لمونديال كأس العالم القادم.
وكان منتخبنا قد خاض الخميس مباراته أمام إندونيسيا والتي انتهت بهدفين مقابل هدفين، حيث يحتل حاليا المركز الرابع في الترتيب العام للمجموعة، في حين يتواجد المنتخب السعودي في المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف عن منتخبنا ومتساويًا معه في الرصيد.
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