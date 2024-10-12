مراكز شبابية في إربد تنفذ أنشطة تدريبية وتوعوية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 12 تشرين الأول (بترا )-نظمت مراكز شبابية في محافظة إربد، أنشطة وفعاليات تدريبية وتوعوية متنوعة، اليوم السبت، شارك فيها عدد من الشباب.

ونفذ مركز شباب الرمثا ورشة حول مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بحضور 20 شابا من الفئة العمرية 18- 24 عاما.

وقال المدرب عبدالخالق جرادات إن الذكاء الاصطناعي أحد مجالات علوم الحاسوب، يهتم بتطوير الأنظمة والبرمجيات القادرة على أداء المهام التي تتطلب ذكاء بشريا، كالتفكير، والتعلم، والفهم، والتفاعل، واتخاذ القرارات.

وبدأت في مركز شابات لواء الطيبة غربي إربد، فعاليات برنامج الدورة التدريبية بعنوان" مهارات البحث عن عمل وطرق التسويق"، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز .

وتهدف الدورة التي تستمر 3 أيام إلى تفعيل وإشراك الشابات في أنشطة البحث عن عمل لتمكينهن من العثور على وظائف مناسبة من خلال امتلاك مهارات التسويق وإعداد السيرة الذاتية وآليات البحث عن وظائف والمقابلات الوظيفية وغيرها.

وعرضت المدربة آلاء عذاربة ، لمفهوم تسويق النفس والمهارات الذاتية ، إضافة إلى دور تحديد الأولويات والتوجهات الشخصية في نجاح عملية البحث عن عمل والحصول على فرص التشغيل المطلوبة .

ونظم مركز شباب المزار الشمالي ورشة بعنوان "الأمن السيبراني" بمشاركة 29 شابا ضمن الفئة العمرية 12-16 عاما؛ لتوعية المشاركين بمواضيع الأمن السيبراني.

وأكد المحاضر عبدالرحمن العمري، أهمية نشر الثقافة الرقمية لمواكبة تطورات عصر المعلومات ونشر ثقافة العلم والمعرفة ضمن بيئة رقمية آمنة.

ونظم مركز شابات الشونة الشمالية ، معرضاً لمنتجات الفتيات المشاركات في الدورات الحرفية التي ينظمها المركز .

ونفذ مركز شباب كفر الماء المدمج دورة بعنوان "التعرف إلى لغات البرمجة الخاسوبية، بمشاركة 20 شابًا وشابة من الفئة العمرية 12-18 عامًا.

واشتملت الدورة على محاور عدة، منها انواع لغات البرمجة وأهميتها وأهدافها وطرق استخدامها وكيفيه تطبيقها باستخدام الحاسوب، ومعالجة الأرقام باستخدام لغات البرمحة.

وهدفت الدورة إلى معرفة اللغات التكنولوجية وكيفيه استخدامها.

واقام مركز شباب الوسطية ندوة حوارية بعنوان "دور الشباب في بناء السلام" وذلك ضمن خطة نشاطات المركز بمشاركة 20 مشارك من أعضاء المركز.

وتتزامن هذه الندوة مع اليوم العالمي لنبذ العنف وهو ما ابتدأت به الندوة وجرى تعريف مفهوم السلام وإمكانية مساهمة الشباب في تحقيقه واعتماده كهدف لإطلاق المبادرات الشبابية التي تهدف لتعزيز قيم السلام والتسامح .

وبين المدرب وصفي العزام، أن لفئة الشباب دورا كبيرا في بناء السلام إذا أخذت هذه الفئة مساحتها ودورها بشكل فعال وآمن.

ونفذ مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج ورشه بعنوان "اجتماع أعضاء المجلس الاستشاري وتشكيل اللجان وتكريم الداعمين والمميزين والداعمين" ، بمشاركة 45 شابًا وشابة من الفئة العمرية 12-18 عامًا.

واشتملت الورشة على محاور عدة، منها التعرف إلى أعضاء المجلس الاستشاري ودوره الفعال في انشطة وبرامج المركز ووضع مقترحات حسب محاور الاستراتيجية لوزارة الشباب.

ونفذ مركز شابات الوسطية ورشة تثقيفية دينية بعنوان اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، بحضور 20 مشاركة للفئة العمرية 15-17 عاما

وتضمنت الجلسة التي قدمها المحاضر خالد العمرات عدة محاور تحدث فيها حول نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم ، مؤكدا ضرورة الاقتداء بسنة نبينا والسير على خطاه وذلك من خلال تطبيق تعاليم السيرة النبوية الشريفة في حياتنا اليومية قولا وفعلا.

ونظم مركز شابات إربد النموذجي زيارة لمقامات الصحابة، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز للفئة العمرية 10-24 عاما.

وأشتمل برنامج الزيارة على زيارة لضريحي الصحابيين أبو عبيدة عامر بن الجراح وشرحبيل بن حسنة.

كما نظم مركز شباب وشابات الصريح المدمج ، ورشة عمل بعنوان "أهمية الحرف المهنية"، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية 15- 18 عاما.

وتحدثت المدربة فاطمة الشياب عن ثقافة وتقاليد المجتمع الأردني من حيث الاهتمام بالحرف المهنية واليدوية التي تلعب دورا هاما في تمثيل الثقافة والتقاليد، والمحافظة على الفنون التقليدية الغنية بالتراث والمرتبطة بالمهارات والمواهب المختلفة.

--(بترا )

ب.و/أ غ/ٍ س ع/ ح ظ/أ ح/ع ع/ف م

12/10/2024 23:32:14