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اشتباك بين حفلي زفاف يتحول إلى جريمة قتل في العراق

10/12/2024 7:08:36 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تحوّل حفلا زفاف في محافظة النجف العراقية إلى مأساة، بعدما نشب خلاف بين أهالي العرسان حول أسبقية دخول فندق الزفاف الذي يجري فيه الاحتفال.

ووقع الحادث أمام فندق زمزم في المدينة القديمة وسط مدينة النجف، حيث قتل شقيق عريس بطريقة وحشية إثر نزاع مع زفة عرس آخر، بسبب خلاف على أسبقية الدخول إلى الفندق.

وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن "شقيق ووالدة العريس في الزفة الأولى بالإضافة إلى بعض النسوة رفيقات العروس، تجمعوا أمام بوابة الفندق بانتظار صعود العريس وعروسته إلى غرفتهما في الفندق، وفي هذه الأثناء وصلت زفة عرس آخر وطلبوا من شقيق العريس الأول فسح المجال لهم للصعود".

حينها رفض شقيق العريس ومن معه إخلاء المكان، وأصرّوا على دخول عريسهم أولاً إلى الفندق، وحصل خلاف بين الطرفين تطور إلى مشادة كلامية انتهت بمقتل شقيق العريس، حيث انهال عليه ثمانية أشخاص من زفة العرس الثاني وهشّموا رأسه بواسطة قضبان حديدية، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

على الفور، تدخّلت قوات الأمن وطوّقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، وبدأت ملاحقة الجناة، حيث تمكّنت من اعتقال أحدهم، فيما يجري البحث عن الآخرين.

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