اشتباك بين حفلي زفاف يتحول إلى جريمة قتل في العراق

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- Khaberni) خبرني - تحوّل حفلا زفاف في محافظة النجف العراقية إلى مأساة، بعدما نشب خلاف بين أهالي العرسان حول أسبقية دخول فندق الزفاف الذي يجري فيه الاحتفال.
ووقع الحادث أمام فندق زمزم في المدينة القديمة وسط مدينة النجف، حيث قتل شقيق عريس بطريقة وحشية إثر نزاع مع زفة عرس آخر، بسبب خلاف على أسبقية الدخول إلى الفندق.
وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن "شقيق ووالدة العريس في الزفة الأولى بالإضافة إلى بعض النسوة رفيقات العروس، تجمعوا أمام بوابة الفندق بانتظار صعود العريس وعروسته إلى غرفتهما في الفندق، وفي هذه الأثناء وصلت زفة عرس آخر وطلبوا من شقيق العريس الأول فسح المجال لهم للصعود".
حينها رفض شقيق العريس ومن معه إخلاء المكان، وأصرّوا على دخول عريسهم أولاً إلى الفندق، وحصل خلاف بين الطرفين تطور إلى مشادة كلامية انتهت بمقتل شقيق العريس، حيث انهال عليه ثمانية أشخاص من زفة العرس الثاني وهشّموا رأسه بواسطة قضبان حديدية، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
على الفور، تدخّلت قوات الأمن وطوّقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، وبدأت ملاحقة الجناة، حيث تمكّنت من اعتقال أحدهم، فيما يجري البحث عن الآخرين.
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