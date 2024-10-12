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حريق هائل بأحد المراكز التجارية في القاهرة - فيديو

10/12/2024 7:08:36 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -اندلع حريق هائل داخل أحد المراكز التجارية في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وانتقلت سيارات الاطفاء على الفور إلى موقت الحريق لمحاولة السيطرة علي النيران.


ودفعت قوت الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء، وفرضت الشرطة كردوناً أمنياً حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة، وتقليل حجم الخسائر المادية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطاراً من النجدة، يفيد باندلاع حريق بشارع التسعين الجنوب، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.

ورصد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق، حيث تصاعدت ألسنة اللهب في المول التجاري وسط محاولات للسيطرة عليها.

لمشاهدة الفيديو عبر موقعنا:


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