حريق هائل بأحد المراكز التجارية في القاهرة - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -اندلع حريق هائل داخل أحد المراكز التجارية في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وانتقلت سيارات الاطفاء على الفور إلى موقت الحريق لمحاولة السيطرة علي النيران.
ودفعت قوت الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء، وفرضت الشرطة كردوناً أمنياً حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة، وتقليل حجم الخسائر المادية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطاراً من النجدة، يفيد باندلاع حريق بشارع التسعين الجنوب، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.
ورصد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق، حيث تصاعدت ألسنة اللهب في المول التجاري وسط محاولات للسيطرة عليها.
لمشاهدة الفيديو عبر موقعنا:
MENAFN12102024000151011027ID1108772959
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.