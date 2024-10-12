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الصروح التعليمية في زمن الأزمات: بين التجارة والمسؤولية التربوية بقلم الدكتور عماد سالم

10/12/2024 7:07:43 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) في ظل الأحداث المأساوية التي يشهدها وطننا الحبيب فلسطين، بفعل العدوان الإسرائيلي المتكرر والمستمر، وجدنا أنفسنا أمام تساؤلات عميقة حول دور المؤسسات التعليمية في مواجهة هذه الأزمات. في حين يُنتظر من هذه المؤسسات أن تكون حاضنة للطلاب وتدعمهم في هذه الظروف، تفاجأنا بقرار بعض المؤسسات بإلزام الطلاب بالعودة إلى التعليم عن بُعد دون مراعاة حقيقية للأوضاع النفسية والاجتماعية التي يمر بها هؤلاء الطلاب وأسرهم.
يبدو أن هناك فجوة كبيرة بين الرسالة التربوية التي من المفترض أن تلتزم بها المؤسسات التعليمية، وبين التوجهات المادية التي تجعل من التعليم سلعة مادية بحتة، لا تراعي في الكثير من الأحيان الظروف الإنسانية المحيطة.
الطلاب في ظل الحرب: معاناة لا تُحتمل
لنبدأ بالواقع الذي يعيشه الطلاب اليوم. الكثير من هؤلاء الأطفال والشباب قد دُمرت بيوتهم بالكامل أو تضررت بشكل كبير، مما أجبرهم على النزوح إلى مناطق بعيدة، في ظروف معيشية سيئة. مراكز الإيواء المكتظة، والشقق الصغيرة التي تتشاركها العائلات النازحة، تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، فكيف يمكن أن تكون بيئة مناسبة للتعلم؟! هذه البيئات لا توفر مكانًا هادئًا أو مجهزًا، ولا تسمح للطلاب بالتركيز أو متابعة الدروس عن بُعد.
علاوة على ذلك، هناك فقدان للكتب والقرطاسية وغيرها من الأدوات الضرورية للتعلم. وفي هذه الظروف، يصبح من المستحيل تقريبًا متابعة الدروس أو إتمام الواجبات الدراسية. ناهيك عن التأثيرات النفسية العميقة التي يعاني منها هؤلاء الطلاب بعد أن فقدوا أفرادًا من أسرهم، أو شاهدوا تدمير ممتلكاتهم وأرزاقهم. كل هذه العوامل تجعل من الاستمرار في التعليم تحديًا هائلًا بالنسبة لهم.
التعليم عن بُعد في ظل غياب المقومات الأساسية
التعليم عن بُعد، كفكرة، يتطلب توفير بيئة ملائمة وأدوات تقنية مثل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، بالإضافة إلى اتصال مستقر بالإنترنت. هذه المتطلبات البسيطة نسبيًا أصبحت رفاهية بالنسبة لكثير من الطلاب في المناطق المتضررة. فكيف يمكن توقع أن يتمكن طالب مهجَّر، لا يمتلك مكانًا مناسبًا للدراسة، من متابعة دروسه عبر الإنترنت؟ إضافة إلى ذلك، فإن التعليم عن بُعد يتطلب تفرغًا ذهنيًا وتركيزًا كاملًا، وهذان العنصران غير ممكنين في ظل المعاناة النفسية التي يعيشها الطلاب.
من المسؤول؟: التعليم بين الرسالة التربوية والتجارة
عند الحديث عن التعليم، نحن لا نتحدث عن مجرد وسيلة لنقل المعرفة، بل نتحدث عن رسالة سامية تتعلق ببناء الإنسان وتطوير قدراته ليكون عنصرًا فاعلًا في مجتمعه. ولكن، يبدو أن بعض المؤسسات التعليمية قد انحرفت عن هذه الرسالة، وبدأت تتعامل مع التعليم كسلعة مادية، هدفها الأول هو تحصيل الرسوم الدراسية، دون مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية.
يجب أن تكون المؤسسات التعليمية حاضرة لدعم الطلاب في هذه الأوقات الصعبة، وأن تُظهر مرونة في التعامل مع الظروف المحيطة. الاستمرار في فرض الرسوم الدراسية والالتزام بالجدول الزمني للتعليم عن بُعد دون النظر إلى الواقع الذي يعيشه الطلاب هو تجاهل واضح للرسالة التربوية التي يجب أن تحملها هذه المؤسسات.
التعليم بين الرسالة التربوية والتجارة:
بات من الواضح أن بعض المؤسسات التعليمية قد حولت التعليم إلى سلعة مادية، تسعى من خلالها إلى تحصيل الرسوم الدراسية بأي ثمن، حتى في أحلك الأوقات. لقد تخلت هذه المؤسسات عن رسالتها التربوية الأساسية التي تهدف إلى بناء الإنسان، ودعمه في الأوقات الصعبة. وبدلاً من أن تكون هذه الصروح التعليمية مصدرًا للأمل والتوجيه، أصبحت عبئًا إضافيًا على الطلاب وأسرهم.
التأثيرات النفسية والاجتماعية: التعليم عبء إضافي أم وسيلة للدعم؟
بالإضافة إلى التحديات المادية التي يواجهها الطلاب، هناك تأثيرات نفسية واجتماعية لا يمكن إغفالها. الكثير من الطلاب يعانون من صدمات نفسية حادة بسبب ما شهدوه من تدمير وفقدان. فقدان الأحباء، تدمير المنازل، العيش في خوف دائم من الهجمات، كل هذه العوامل تترك آثارًا عميقة في نفوس الطلاب.
في هذه الظروف، يصبح التعليم عبئًا إضافيًا على الطلاب وأسرهم، بدلًا من أن يكون وسيلة للدعم والتخفيف. المؤسسات التعليمية يجب أن تكون واعية لهذه التأثيرات، ويجب أن تقدم حلولًا لدعم الطلاب نفسيًا واجتماعيًا، قبل أن تفرض عليهم مواصلة التعليم في ظل هذه الضغوط.
عواقب بعيدة المدى: تأثير التجاهل على مستقبل الأجيال
استمرار المؤسسات التعليمية في تجاهل الأوضاع الإنسانية والنفسية للطلاب قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المدى الطويل. إذا فقد الطلاب الثقة في التعليم وفي المؤسسات التي من المفترض أن تدعمهم، فقد ينمو لديهم شعور بالعزلة واللامبالاة، مما يؤثر سلبًا على أدائهم الأكاديمي وحافزهم للتعلم. هذا بدوره سيؤثر على مستقبلهم المهني وعلى المجتمع ككل.
التعليم ليس مجرد عملية تلقين للمعرفة، بل هو عملية بناء شخصية الإنسان وتطوير مهاراته ليكون قادرًا على مواجهة تحديات الحياة. إذا فشلت المؤسسات التعليمية في مراعاة هذا الجانب، فإننا نواجه خطر خلق جيل يعاني من اضطرابات نفسية، وقلة في الثقة بالنفس وبالمؤسسات التعليمية والمجتمعية.
الحلول المقترحة: التعليم في زمن الأزمات
لتجاوز هذه التحديات، يجب أن تكون هناك حلول مرنة ومناسبة تأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية التي يعيشها الطلاب، بعض الحلول التي يمكن أن تسهم في تحسين الوضع الحالي:
تأجيل التعليم عن بُعد: يجب أن تتبنى المؤسسات التعليمية نهجًا مرنًا يُراعي الظروف الإنسانية، كما فعل التعليم الرسمي الذي قرر تأجيل الدراسة إلى فترة زمنية اخرى. هذا التأجيل يمنح الطلاب فرصة للتأقلم مع الأوضاع، ويخفف من الضغوط النفسية.
تقديم خيارات تعليمية متعددة: يمكن أن تتبنى المؤسسات التعليمية خيارات تعليمية بديلة مثل توزيع مواد تعليمية مسجلة يمكن للطلاب الوصول إليها في وقت مناسب، دون الحاجة للالتزام بجداول زمنية محددة، مما يتيح لهم التعلم وفقًا لظروفهم الخاصة.
توفير الدعم النفسي والاجتماعي: على المؤسسات التعليمية توفير برامج دعم نفسي واجتماعي للطلاب، بالتعاون مع مختصين، بهدف مساعدتهم على تجاوز الصدمات النفسية التي يعيشونها. تقديم جلسات استشارية جماعية وفردية للطلاب يمكن أن يكون له أثر كبير في تحسين حالتهم النفسية.
دعم تقني للطلاب: في ظل غياب الوسائل التكنولوجية المناسبة، يجب على المؤسسات التعليمية العمل بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتوفير الأجهزة الإلكترونية للطلاب، بالإضافة إلى تأمين اتصال بالإنترنت في المناطق المتضررة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبرعات أو شراكات مع شركات الاتصالات.
تخفيض أو تأجيل الرسوم الدراسية: يجب أن تراعي المؤسسات التعليمية الأوضاع الاقتصادية للأسر المتضررة. تقديم تخفيضات في الرسوم الدراسية أو تأجيلها يمكن أن يساعد الأسر في التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة التي تواجهها في ظل هذه الأزمة.
تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني: يجب أن تعمل المؤسسات التعليمية على تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير مساعدات تربوية وإنسانية للطلاب. يمكن لهذه الشراكات أن تساهم في توزيع الكتب والقرطاسية، وتقديم الدعم التقني والمادي للطلاب وأسرهم.
توفير مساحات تعليمية آمنة: من الضروري أن تعمل المؤسسات التعليمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني على توفير مساحات تعليمية آمنة في مناطق النزوح، بحيث تتيح للطلاب فرصة التعلم في بيئة هادئة ومناسبة.
رسالة التعليم في مواجهة الأزمات
في الختام، نُذكر المؤسسات التعليمية بأن التعليم ليس مجرد وسيلة لتحصيل الرسوم الدراسية، بل هو رسالة سامية تهدف إلى بناء الإنسان وتطوير قدراته. الأزمات هي اختبار حقيقي لمدى التزام هذه المؤسسات بهذه الرسالة. على المؤسسات التعليمية أن تكون مرنة ومتجاوبة مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها الطلاب، وأن تضع مصلحة الطلاب النفسية والاجتماعية في مقدمة أولوياتها.
التعليم في زمن الأزمات يتطلب حلولًا مبتكرة وإنسانية، ويجب أن يُركز على دعم الطلاب وليس زيادة أعبائهم. نأمل أن تكون هذه الأزمة فرصة للمؤسسات التعليمية لمراجعة نهجها والتأكيد على التزامها برسالتها التربوية الحقيقية.
نأمل أن تُدرك المؤسسات التعليمية أنها تلعب دورًا حاسمًا في بناء مستقبل الأجيال. في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يجب أن تكون المؤسسات التعليمية مصدرًا للدعم والتخفيف لا عبئًا إضافيًا. التعليم ليس تجارة، بل هو رسالة تربوية واجتماعية، ويجب على هذه المؤسسات أن تضع مصلحة الطلاب الإنسانية والنفسية في مقدمة أولوياتها.

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