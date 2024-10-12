عاش كابوساً.. رجل قضى 18 ساعة في المحيط أثناء إعصار ميلتون

MENAFN - Khaberni) خبرني - نجح خفر السواحل بفلوريدا في إنقاذ رجل قضى أكثر من 18 ساعة في المحيط متشبساً بمبرد في خليج المكسيك، بعدما عاش سيناريو كابوسي بسبب إعصار ميلتون.

في بادئ الأمر، اتصل القبطان بخفر السواحل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) بعد تعطل قارب الصيد الخاص به على بعد حوالي 20 ميلاً ممر جون، وبفضل عملية إنقاذ أعادته وأحد أعضاء طاقمه بأمان إلى محطة كليرواتر الجوية.

بعد يومين، عندما اقترب إعصار ميلتون من اليابسة، عاد القبطان إلى القارب، لإجراء إصلاحات على القارب، ولكنه لم يعد.

في يوم 9 أكتوبر، تمكن خفر السواحل الأمريكي من إجراء اتصال لاسلكي مع القبطان، الذي أبلغ عن تعطل الدفة أثناء عودته إلى الميناء، ما تركه عالقاً.

مع اقتراب إعصار ميلتون، أمر خفر السواحل القبطان بارتداء سترة نجاة والبقاء في السفينة مع جهاز الإرشاد اللاسلكي لتحديد المواقع في حالات الطوارئ.

لكن الاتصالات انقطعت، وبعد مرور أكثر من 18 ساعة تم إنقاذ القبطان بطائرة هليكوبتر وإرساله إلى مستشفى تامبا العام.

ووفقاً للملازم أول دانا جريت، رئيس مركز القيادة في سانت بطرسبرغ، نجا القبطان من رياح تتراوح سرعتها ربما بين 75 و90 ميلًا في الساعة وأمواج تراوح ارتفاعها بين 20 و25 قدماً ليلًا.



