Saturday, 12 October 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عاش كابوساً.. رجل قضى 18 ساعة في المحيط أثناء إعصار ميلتون

10/12/2024 3:08:23 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نجح خفر السواحل بفلوريدا في إنقاذ رجل قضى أكثر من 18 ساعة في المحيط متشبساً بمبرد في خليج المكسيك، بعدما عاش سيناريو كابوسي بسبب إعصار ميلتون.

في بادئ الأمر، اتصل القبطان بخفر السواحل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) بعد تعطل قارب الصيد الخاص به على بعد حوالي 20 ميلاً ممر جون، وبفضل عملية إنقاذ أعادته وأحد أعضاء طاقمه بأمان إلى محطة كليرواتر الجوية.

بعد يومين، عندما اقترب إعصار ميلتون من اليابسة، عاد القبطان إلى القارب، لإجراء إصلاحات على القارب، ولكنه لم يعد.

في يوم 9 أكتوبر، تمكن خفر السواحل الأمريكي من إجراء اتصال لاسلكي مع القبطان، الذي أبلغ عن تعطل الدفة أثناء عودته إلى الميناء، ما تركه عالقاً.

مع اقتراب إعصار ميلتون، أمر خفر السواحل القبطان بارتداء سترة نجاة والبقاء في السفينة مع جهاز الإرشاد اللاسلكي لتحديد المواقع في حالات الطوارئ.

لكن الاتصالات انقطعت، وبعد مرور أكثر من 18 ساعة تم إنقاذ القبطان بطائرة هليكوبتر وإرساله إلى مستشفى تامبا العام.

ووفقاً للملازم أول دانا جريت، رئيس مركز القيادة في سانت بطرسبرغ، نجا القبطان من رياح تتراوح سرعتها ربما بين 75 و90 ميلًا في الساعة وأمواج تراوح ارتفاعها بين 20 و25 قدماً ليلًا.


MENAFN12102024000151011027ID1108772862

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث