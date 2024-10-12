عاش كابوساً.. رجل قضى 18 ساعة في المحيط أثناء إعصار ميلتون

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نجح خفر السواحل بفلوريدا في إنقاذ رجل قضى أكثر من 18 ساعة في المحيط متشبساً بمبرد في خليج المكسيك، بعدما عاش سيناريو كابوسي بسبب إعصار ميلتون.
في بادئ الأمر، اتصل القبطان بخفر السواحل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) بعد تعطل قارب الصيد الخاص به على بعد حوالي 20 ميلاً ممر جون، وبفضل عملية إنقاذ أعادته وأحد أعضاء طاقمه بأمان إلى محطة كليرواتر الجوية.
بعد يومين، عندما اقترب إعصار ميلتون من اليابسة، عاد القبطان إلى القارب، لإجراء إصلاحات على القارب، ولكنه لم يعد.
في يوم 9 أكتوبر، تمكن خفر السواحل الأمريكي من إجراء اتصال لاسلكي مع القبطان، الذي أبلغ عن تعطل الدفة أثناء عودته إلى الميناء، ما تركه عالقاً.
مع اقتراب إعصار ميلتون، أمر خفر السواحل القبطان بارتداء سترة نجاة والبقاء في السفينة مع جهاز الإرشاد اللاسلكي لتحديد المواقع في حالات الطوارئ.
لكن الاتصالات انقطعت، وبعد مرور أكثر من 18 ساعة تم إنقاذ القبطان بطائرة هليكوبتر وإرساله إلى مستشفى تامبا العام.
ووفقاً للملازم أول دانا جريت، رئيس مركز القيادة في سانت بطرسبرغ، نجا القبطان من رياح تتراوح سرعتها ربما بين 75 و90 ميلًا في الساعة وأمواج تراوح ارتفاعها بين 20 و25 قدماً ليلًا.
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