تفضيل الأطعمة الحارة يكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

MENAFN - Khaberni) خبرني -كشفت دراسة صينية أمريكية جديدة عن الارتباط بين توقعاتنا وإدراكنا للمحفزات الحسية، وخاصة النكهات الحارة.





وقام باحثون من شرق الصين العادية وكلية طب ويك فورست، الولايات المتحدة، بالتحقيق في كيفية تشكيل توقعاتنا لتجاربنا الذاتية. وبعبارات أبسط، دور التوقعات في تعديل استجابة دماغنا للألم.





ويمكن للتوقعات الإيجابية أن تعزز استمتاعنا بالتجارب الإيجابية، في حين يمكن للتوقعات السلبية أن تضخم الانزعاج أو الألم.





وكتب الباحثون في الدراسة: "تشكل التوقعات إدراكنا، وتؤثر بشكل عميق على كيفية تفسيرنا للعالم. إن التوقعات الإيجابية بشأن المحفزات الحسية يمكن أن تخفف من الضيق وتقلل من الألم (على سبيل المثال، تأثير الدواء الوهمي)، في حين أن التوقعات السلبية قد تزيد من القلق وتفاقم الألم (على سبيل المثال، تأثير الإدمان السلبي)".





وقامت الدراسة بتجنيد 47 مشاركا، 24 منهم يحبون الأطعمة الحارة و22 لا يحبونها.





وأثناء خضوعهم لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، تذوق المشاركون صلصة حارة وأكملوا المهام.





وقام الباحثون بتقييم ردود الفعل العصبية والسلوكية للمشاركين تجاه طعم الصلصة الحارة.





وأضاءت أجزاء من الدماغ مرتبطة بالمتعة ومعالجة المعلومات وتأثير الدواء الوهمي، لدى الأشخاص الذين قالوا إنهم يحبون الأطعمة الحارة والتوابل، وفي كثير من الحالات، كلما كانت التوابل أكثر سخونة، زادت شدة المتعة.





وشملت مناطق الدماغ القشرة الجزيرية، والقشرة الجبهية الأمامية الظهرية، والقشرة الحزامية الأمامية الظهرية.





ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لأدمغة أولئك الذين لا يحبون التوابل الحارة، حيث أضاءت مراكز الألم لديهم عندما تناولوا الصلصة الحارة في التجارب. وزادت تجربة الألم بشكل كبير عندما علم المشارك أنه سيحصل على الصلصة الأكثر حرا.





وبذلك، عملت التوقعات السلبية على تنشيط المناطق المرتبطة بالألم والعواطف، حيث قللت من المتعة وزادت من النشاط العصبي في شبكة توقيع الألم العصبي.





وقال المؤلف الرئيسي للدراسة يي لوه، من كلية علم النفس والعلوم المعرفية بجامعة شرق الصين العادية في شنغهاي: "لقد فوجئت بمدى قوة التوقعات السلبية في تضخيم استجابة الدماغ للألم، على الرغم من أن الحافز كان هو نفسه. وهذا يسلط الضوء على كيف يمكن لتوقعنا للانزعاج أن يكثف بشكل كبير تجربة الألم".





وتوضح هذه النتائج التأثير القوي لتوقعاتنا على كيفية إدراكنا للعالم وتجربته. وتشير إلى أن التوقعات الإيجابية والسلبية لها تأثيرات مميزة على أدمغتنا.