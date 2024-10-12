رئيس الاتحاد البرلماني العربي يدعو لاتخاذ مواقف حازمة جراء انتهاكات الاحتلال في فلسطين ولبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 12 - 10 (كونا) -- دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي إبراهيم بوغالي اليوم السبت إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في فلسطين ولبنان مؤكدا أن "مسؤولية البرلمانيين لا يجب أن تقتصر على التشريع بل يتعين أن تمتد لحماية كرامة الإنسان وتحقيق العدالة".
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري الرئيس الحالي للاتحاد البرلماني العربي خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا للمجموعة البرلمانية العربية تحضيرا لاجتماعات الجمعية العامة ال149 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد بجنيف أن "هذا اللقاء يأتي في وقت عصيب تمر به الأمة العربية والقضية الفلسطينية".
وأوضح أن الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يفرضها الاحتلال الغاصب "يجب أن تدفع إلى مزيد من التضامن والتكاتف وتأكيد الموقف الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "الواجب يفرض أن نكون على أتم الاستعداد لمجابهة جميع التحديات والتهديدات الجسيمة التي تتعرض لها الأمة" مشددا على "ضرورة استغلال كل الفضاءات المتاحة وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية على جميع المستويات من أجل التنسيق والعمل بشكل جماعي مع المجموعات الأخرى الإسلامية والآسيوية والأفريقية والأمريكية اللاتينية وجميع الدول الداعمة للقضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن "هذا العمل سيكون من خلال اعتماد البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة العربية كخطوة رمزية تعكس صحوة الضمير الإنساني من خلال صوت الشعوب في هذا الفضاء البرلماني العريق واصطفاف الحق ضد الظلم والطغيان".
كما جدد بوغالي دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية لاتخاذ مواقف حازمة ضد هذه الانتهاكات والممارسات الهمجية ضد المدنيين في فلسطين وفي لبنان وفرض إجراءات قانونية رادعة.
وقال إن "مسؤوليتنا كبرلمانيين لا تقتصر على التشريع بل تمتد إلى حماية كرامة الإنسان وتحقيق العدالة لنكون صوت الحق ولنرفع راية السلام عاليا وليكن ما نتركه من إرث هو الأمل في التغيير الإيجابي وإحقاق العدل والمساواة أمام القانون".
ومن المقرر أن تستضيف جنيف فعاليات الدورة ال149 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري. (النهاية)
م ر / ط م ا
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