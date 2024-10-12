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رئيس الاتحاد البرلماني العربي يدعو لاتخاذ مواقف حازمة جراء انتهاكات الاحتلال في فلسطين ولبنان

10/12/2024 2:41:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 12 - 10 (كونا) -- دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي إبراهيم بوغالي اليوم السبت إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في فلسطين ولبنان مؤكدا أن "مسؤولية البرلمانيين لا يجب أن تقتصر على التشريع بل يتعين أن تمتد لحماية كرامة الإنسان وتحقيق العدالة".
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري الرئيس الحالي للاتحاد البرلماني العربي خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا للمجموعة البرلمانية العربية تحضيرا لاجتماعات الجمعية العامة ال149 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد بجنيف أن "هذا اللقاء يأتي في وقت عصيب تمر به الأمة العربية والقضية الفلسطينية".
وأوضح أن الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يفرضها الاحتلال الغاصب "يجب أن تدفع إلى مزيد من التضامن والتكاتف وتأكيد الموقف الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "الواجب يفرض أن نكون على أتم الاستعداد لمجابهة جميع التحديات والتهديدات الجسيمة التي تتعرض لها الأمة" مشددا على "ضرورة استغلال كل الفضاءات المتاحة وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية على جميع المستويات من أجل التنسيق والعمل بشكل جماعي مع المجموعات الأخرى الإسلامية والآسيوية والأفريقية والأمريكية اللاتينية وجميع الدول الداعمة للقضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن "هذا العمل سيكون من خلال اعتماد البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة العربية كخطوة رمزية تعكس صحوة الضمير الإنساني من خلال صوت الشعوب في هذا الفضاء البرلماني العريق واصطفاف الحق ضد الظلم والطغيان".
كما جدد بوغالي دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية لاتخاذ مواقف حازمة ضد هذه الانتهاكات والممارسات الهمجية ضد المدنيين في فلسطين وفي لبنان وفرض إجراءات قانونية رادعة.
وقال إن "مسؤوليتنا كبرلمانيين لا تقتصر على التشريع بل تمتد إلى حماية كرامة الإنسان وتحقيق العدالة لنكون صوت الحق ولنرفع راية السلام عاليا وليكن ما نتركه من إرث هو الأمل في التغيير الإيجابي وإحقاق العدل والمساواة أمام القانون".
ومن المقرر أن تستضيف جنيف فعاليات الدورة ال149 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري. (النهاية)

م ر / ط م ا



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