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(يونيفيل) تعلن إصابة جندي في المقر العام للقوة الأممية في (الناقورة)

10/12/2024 2:41:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 10 (كونا) -- أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم السبت إصابة جندي حفظ سلام بالمقر العام للقوة الأممية في (الناقورة) بإطلاق نار "بسبب نشاط عسكري مستمر في الجوار".
وقالت (يونيفيل) في بيان لها إن حالة الجندي مستقرة وإنها "لا تعرف بعد مصدر اطلاق النار".
وأضاف البيان أن "أضرارا جسيمة لحقت بالمباني في موقع الأمم المتحدة التابع لها في بلدة (رامية) ليلة أمس الجمعة بسبب الانفجارات الناجمة عن القصف القريب".
وجددت (يونيفيل) تذكير جميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها بما في ذلك تجنب "الأنشطة القتالية بالقرب من مواقع (يونيفيل)".
وكانت (يونيفيل) قد أعلنت خلال اليومين الماضيين عن سلسلة من الاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي تجاه القوات الدولية أدت إلى إصابة نحو أربعة جنود بجروح.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية أخذت حدتها تتصاعد إلى أن تحولت منذ ال 23 من سبتمبر الماضي إلى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة (النهاية).
ا ي ب / م ن ف



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