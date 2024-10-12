(يونيفيل) تعلن إصابة جندي في المقر العام للقوة الأممية في (الناقورة)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 12 - 10 (كونا) -- أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم السبت إصابة جندي حفظ سلام بالمقر العام للقوة الأممية في (الناقورة) بإطلاق نار "بسبب نشاط عسكري مستمر في الجوار".
وقالت (يونيفيل) في بيان لها إن حالة الجندي مستقرة وإنها "لا تعرف بعد مصدر اطلاق النار".
وأضاف البيان أن "أضرارا جسيمة لحقت بالمباني في موقع الأمم المتحدة التابع لها في بلدة (رامية) ليلة أمس الجمعة بسبب الانفجارات الناجمة عن القصف القريب".
وجددت (يونيفيل) تذكير جميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها بما في ذلك تجنب "الأنشطة القتالية بالقرب من مواقع (يونيفيل)".
وكانت (يونيفيل) قد أعلنت خلال اليومين الماضيين عن سلسلة من الاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي تجاه القوات الدولية أدت إلى إصابة نحو أربعة جنود بجروح.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية أخذت حدتها تتصاعد إلى أن تحولت منذ ال 23 من سبتمبر الماضي إلى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة (النهاية).
ا ي ب / م ن ف
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