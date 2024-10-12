انطلاق الأولمبياد الخليجي للعلوم في المدينة المنورة بمشاركة طلبة كويتيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 12 - 10 (كونا) - - انطلقت اليوم السبت في المدينة المنورة فعاليات الأولمبياد الخليجي للعلوم (رياضيات - كيمياء - فيزياء) في دورته العاشرة بمشاركة فريق طلابي كويتي يتكون من 14 طالبا وطالبة وعدد من الموجهين الفنيين.
وشهدت فعاليات اليوم الأول من الاولمبياد الذي ينظمه مكتب التربية
العربي لدول الخليج وبالتعاون مع وزارة التعليم
السعودية اختبارات نظرية للرياضيات والكيمياء والفيزياء على أن تستكمل الاختبارات العملية للفيزياء والكيمياء غدا الأحد فيما ستعلن النتائج في 15 اكتوبر الجاري.
ويشارك في أولمبياد الفيزياء كل من أحمد بدر من ثانوية جابر العلي الصباح (منطقة مبارك التعليمية) وجاسم محمد من ثانوية الشجاع بن الأيام (منطقة الفروانية التعليمية) ونجاة الرفاعي من أكاديمية الإبداع والموهبة وعلي البصري من ثانوية أكاديمية الإبداع والموهبة (منطقة العاصمة التعليمية).
كما يشارك بأولمبياد الكيمياء كل من علي بهبهاني وخالد المديرس من ثانوية أكاديمية الإبداع والموهبة ودانة الأيوبي وجنى الجدي من ثانوية الروضة فصول الموهبة (منطقة العاصمة التعليمية).
ويشارك أيضا في أولمبياد الرياضيات كل من مروى العازمي من ثانوية الروضتين (منطقة الأحمدي التعليمية) وفجر السهلي من مدرسة ماريا القبطية (منطقة حولي التعليمية) ومبارك الميع وحسين الوزان من أكاديمية الموهبة والإبداع (منطقة العاصمة التعليمية) وعبد الرحمن عادل من ثانوية فلسطين (منطقة حولي التعليمية) وسارة الحميدي من ثانوية قرطبة (منطقة العاصمة التعليمية).
ويترأس وفد الكيمياء المشارك موجه فني كيمياء الدكتورة فايزة العنزي ويضم موجه فني كيمياء فاطمة العريان فيما يترأس وفد الفيزياء موجه فني فيزياء أبرار الصريعي وعضوية موجه فني فيزياء حصة المجبل في حين يترأس وفد الرياضيات موجه أول رياضيات الدكتورة مها العنزي وعضوية موجه أول رياضيات عيده الشمري.
ويهدف الاولمبياد إلى تحفيز القدرات العلمية لدى طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء في مجالات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعمل على تنميتها للإسهام في تحقيق نتائج متقدمة عند المشاركة في الأولمبياد الدولي في كل مجال من المجالات الثلاثة.
ويقيم الأولمبياد الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ورشة تدريبية واختبارات تحت إشراف فرق علمية متخصصة. (النهاية)
ف ن / ط م ا
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