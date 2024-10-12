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انطلاق الأولمبياد الخليجي للعلوم في المدينة المنورة بمشاركة طلبة كويتيين

10/12/2024 2:41:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 12 - 10 (كونا) - - انطلقت اليوم السبت في المدينة المنورة فعاليات الأولمبياد الخليجي للعلوم (رياضيات - كيمياء - فيزياء) في دورته العاشرة بمشاركة فريق طلابي كويتي يتكون من 14 طالبا وطالبة وعدد من الموجهين الفنيين.
وشهدت فعاليات اليوم الأول من الاولمبياد الذي ينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج وبالتعاون مع وزارة التعليم السعودية اختبارات نظرية للرياضيات والكيمياء والفيزياء على أن تستكمل الاختبارات العملية للفيزياء والكيمياء غدا الأحد فيما ستعلن النتائج في 15 اكتوبر الجاري.
ويشارك في أولمبياد الفيزياء كل من أحمد بدر من ثانوية جابر العلي الصباح (منطقة مبارك التعليمية) وجاسم محمد من ثانوية الشجاع بن الأيام (منطقة الفروانية التعليمية) ونجاة الرفاعي من أكاديمية الإبداع والموهبة وعلي البصري من ثانوية أكاديمية الإبداع والموهبة (منطقة العاصمة التعليمية).
كما يشارك بأولمبياد الكيمياء كل من علي بهبهاني وخالد المديرس من ثانوية أكاديمية الإبداع والموهبة ودانة الأيوبي وجنى الجدي من ثانوية الروضة فصول الموهبة (منطقة العاصمة التعليمية).
ويشارك أيضا في أولمبياد الرياضيات كل من مروى العازمي من ثانوية الروضتين (منطقة الأحمدي التعليمية) وفجر السهلي من مدرسة ماريا القبطية (منطقة حولي التعليمية) ومبارك الميع وحسين الوزان من أكاديمية الموهبة والإبداع (منطقة العاصمة التعليمية) وعبد الرحمن عادل من ثانوية فلسطين (منطقة حولي التعليمية) وسارة الحميدي من ثانوية قرطبة (منطقة العاصمة التعليمية).
ويترأس وفد الكيمياء المشارك موجه فني كيمياء الدكتورة فايزة العنزي ويضم موجه فني كيمياء فاطمة العريان فيما يترأس وفد الفيزياء موجه فني فيزياء أبرار الصريعي وعضوية موجه فني فيزياء حصة المجبل في حين يترأس وفد الرياضيات موجه أول رياضيات الدكتورة مها العنزي وعضوية موجه أول رياضيات عيده الشمري.
ويهدف الاولمبياد إلى تحفيز القدرات العلمية لدى طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء في مجالات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعمل على تنميتها للإسهام في تحقيق نتائج متقدمة عند المشاركة في الأولمبياد الدولي في كل مجال من المجالات الثلاثة.
ويقيم الأولمبياد الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ورشة تدريبية واختبارات تحت إشراف فرق علمية متخصصة. (النهاية)

ف ن / ط م ا



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