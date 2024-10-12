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رئيس مجلس النواب اللبناني يجدد موقف بلاده بشأن إيقاف إطلاق النار ونشر الجيش حتى الحدود

10/12/2024 2:41:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 10 (كونا) -- جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم السبت الموقف الرسمي الذي تبنته حكومة بيروت المطالب بإيقاف فوري لإطلاق النار ونشر الجيش حتى الحدود الدولية تطبيقا للقرار الدولي رقم 1701.
جاء ذلك خلال اتصال جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب اللبناني تم خلاله البحث في الأوضاع التي يمر بها لبنان والمساعي السياسية الرامية لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان اللبناني في بيان ان الاتصال تناول الجهود التي تبذلها فرنسا لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان لتجاوز الأزمة الانسانية الناجمة عن نزوح أكثر من مليون و200 ألف لبناني وكيفية مساعدة لبنان على إغاثتهم.
وأشار البيان الى ان بري شكر فرنسا ورئيسها على الجهود التي تبذلها على مختلف الأصعدة لدعم لبنان وشعبه.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر في جلسة له أمس الجمعة توجيه وزارة الخارجية لتقديم طلب إلى مجلس الامن الدولي لاتخاذ قرار بإيقاف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار رقم 1701. (النهاية)

ا ي ب / ط م ا



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