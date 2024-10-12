رئيس مجلس النواب اللبناني يجدد موقف بلاده بشأن إيقاف إطلاق النار ونشر الجيش حتى الحدود

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 12 - 10 (كونا) -- جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم السبت الموقف الرسمي الذي تبنته حكومة بيروت المطالب بإيقاف فوري لإطلاق النار ونشر الجيش حتى الحدود الدولية تطبيقا للقرار الدولي رقم 1701.
جاء ذلك خلال اتصال جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ورئيس مجلس النواب اللبناني تم خلاله البحث في الأوضاع التي يمر بها لبنان والمساعي السياسية الرامية لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان
اللبناني في بيان ان الاتصال تناول الجهود التي تبذلها فرنسا لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان لتجاوز الأزمة الانسانية الناجمة عن نزوح أكثر من مليون و200 ألف لبناني وكيفية مساعدة لبنان على إغاثتهم.
وأشار البيان الى ان بري شكر فرنسا ورئيسها على الجهود التي تبذلها على مختلف الأصعدة لدعم لبنان وشعبه.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر في جلسة له أمس الجمعة توجيه وزارة الخارجية لتقديم طلب إلى مجلس الامن الدولي لاتخاذ قرار بإيقاف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار رقم 1701. (النهاية)
ا ي ب / ط م ا
MENAFN12102024000071011013ID1108772797
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