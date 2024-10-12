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القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ غارات جوية ضد معسكرات (داعش) في سوريا

10/12/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 12 – 10 (كونا) – أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم السبت تنفيذ غارات جوية ضد معسكرات تابعة لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) للتواصل الاجتماعي أن قواتها نفذت "سلسلة من الضربات الجوية ضد معسكرات تابعة لتنظيم داعش في سوريا في وقت مبكر من صباح يوم 11 أكتوبر الجاري".
واضاف البيان ان هذه الضربات من شأنها تعطيل قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها والمدنيين في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
واشار الى ان "تقييمنا لآثار هذه الضربات جار ولا يشير إلى وقوع إصابات بين صفوف المدنيين" موضحا ان القيادة المركزية الامريكية ستقوم بتقديم تحديثات حول الغارات فور ورودها.(النهاية)

ا م م / ط م ا



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