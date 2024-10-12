القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ غارات جوية ضد معسكرات (داعش) في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 12 – 10 (كونا) – أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم السبت تنفيذ غارات جوية ضد معسكرات تابعة لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) للتواصل الاجتماعي أن قواتها نفذت "سلسلة من الضربات الجوية ضد معسكرات تابعة لتنظيم داعش
في سوريا في وقت مبكر من صباح يوم 11 أكتوبر الجاري".
واضاف البيان ان هذه الضربات من شأنها تعطيل قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها والمدنيين في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
واشار الى ان "تقييمنا لآثار هذه الضربات جار ولا يشير إلى وقوع إصابات بين صفوف المدنيين" موضحا ان القيادة المركزية الامريكية ستقوم بتقديم تحديثات حول الغارات فور ورودها.(النهاية)
ا م م / ط م ا
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