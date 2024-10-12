رئيس الوزراء العراقي والرئيس الفرنسي يبحثان سبل دعم الاستقرار في المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد ـ 12 ـ 10 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
في اتصال هاتفي اليوم السبت سبل دعم استقرار المنطقة عبر عقد مؤتمرين في باريس وبغداد.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان ان السوداني أكد استعداد بلاده للمشاركة في مؤتمر سيدعو له الرئيس الفرنسي في باريس لحشد الجهود الدولية والاقليمية لتثبيت الأمن في المنطقة وتقويض آثار الحرب على غزة ولبنان وتداعياتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي مبينا ان العراق يتحرك كذلك لعقد مؤتمر مماثل في بغداد.
وأضاف البيان ان الجانبين أكدا أهمية توجيه كل الجهود نحو إيقاف الحرب وإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يتعرضان لهجمات عدوانية مباشرة.
كما تناول الاتصال الدعوة التي أطلقها ماكرون مؤخرا لإيقاف توريد الاسلحة الى الاحتلال الاسرائيلي والعمل على تأييد هذه المبادرة وتوسعة نطاق العمل بها.
وتطرق الاتصال إلى بحث سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء الاعلان المشترك بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق.(النهاية)
ع ح ه / أ م س
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