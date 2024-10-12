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رئيس الوزراء العراقي والرئيس الفرنسي يبحثان سبل دعم الاستقرار في المنطقة

10/12/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد ـ 12 ـ 10 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم السبت سبل دعم استقرار المنطقة عبر عقد مؤتمرين في باريس وبغداد.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان ان السوداني أكد استعداد بلاده للمشاركة في مؤتمر سيدعو له الرئيس الفرنسي في باريس لحشد الجهود الدولية والاقليمية لتثبيت الأمن في المنطقة وتقويض آثار الحرب على غزة ولبنان وتداعياتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي مبينا ان العراق يتحرك كذلك لعقد مؤتمر مماثل في بغداد.
وأضاف البيان ان الجانبين أكدا أهمية توجيه كل الجهود نحو إيقاف الحرب وإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يتعرضان لهجمات عدوانية مباشرة.
كما تناول الاتصال الدعوة التي أطلقها ماكرون مؤخرا لإيقاف توريد الاسلحة الى الاحتلال الاسرائيلي والعمل على تأييد هذه المبادرة وتوسعة نطاق العمل بها.
وتطرق الاتصال إلى بحث سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء الاعلان المشترك بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق.(النهاية)

ع ح ه / أ م س



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