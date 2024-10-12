ارتفاع قيمة صادرات تركيا إلى مصر 4ر2 بالمئة في سبتمبر الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول - 12 - 10 (كونا) -- ارتفعت قيمة صادرات تركيا إلى مصر ب 4ر2 بالمئة في سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتبلغ 9ر280 مليون دولار.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مجلس المصدرين في تركيا أن خطوات تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر بدأت تؤتي ثمارها في مجال الصادرات.
ووفقا للبيانات سجلت صادرات تركيا إلى مصر خلال الشهر الماضي زيادة ب 4ر2 بالمئة مقارنة بسبتمبر 2023.
وبذلك ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى مصر على مستوى سبتمبر من 274 مليونا و 309 آلاف دولار العام الماضي إلى 9ر280 مليون دولار.
وشهدت تركيا الشهر الماضي توقيع 17 مذكرة تفاهم مع مصر على هامش زيارة رسمية قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي زار القاهرة في فبراير الماضي.
في سياق متصل بلغت قيمة صادرات تركيا إلى دول الجوار 18 مليارا وخمسة ملايين دولار خلال 9 أشهر اعتبارا من مطلع العام الجاري.
وبحسب بيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك سجل إجمالي الصادرات التركية في شهر سبتمبر الماضي 22 مليارا وسبعة ملايين دولار على أساس شهري.
ووصل إجمالي الصادرات إلى 193 مليارا في الأشهر التسعة الأولى بنسبة زيادة 2ر3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي الأشهر ال9 حققت الصادرات التركية إلى دول الجوار بلغاريا وجورجيا وإيران والعراق وسوريا واليونان 18 مليارا وخمسة ملايين دولار بنسبة زيادة 6ر12 بالمئة حيث بلغت في نفس الفترة من العام الماضي 15 مليارا و 987 مليون دولار.
وجاء العراق في المركز الأول بين دول الجوار المستوردة من تركيا بواقع سبعة مليارات و 777 مليون دولار ثم بلغاريا ثانيا بثلاثة مليارات و 180 مليون دولار تلتها اليونان بمليارين و 483 مليون دولار. (النهاية)
ط أ / م م ج
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