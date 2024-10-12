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ارتفاع قيمة صادرات تركيا إلى مصر 4ر2 بالمئة في سبتمبر الماضي

10/12/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 12 - 10 (كونا) -- ارتفعت قيمة صادرات تركيا إلى مصر ب 4ر2 بالمئة في سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتبلغ 9ر280 مليون دولار.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مجلس المصدرين في تركيا أن خطوات تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر بدأت تؤتي ثمارها في مجال الصادرات.
ووفقا للبيانات سجلت صادرات تركيا إلى مصر خلال الشهر الماضي زيادة ب 4ر2 بالمئة مقارنة بسبتمبر 2023.
وبذلك ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى مصر على مستوى سبتمبر من 274 مليونا و 309 آلاف دولار العام الماضي إلى 9ر280 مليون دولار.
وشهدت تركيا الشهر الماضي توقيع 17 مذكرة تفاهم مع مصر على هامش زيارة رسمية قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي زار القاهرة في فبراير الماضي.
في سياق متصل بلغت قيمة صادرات تركيا إلى دول الجوار 18 مليارا وخمسة ملايين دولار خلال 9 أشهر اعتبارا من مطلع العام الجاري.
وبحسب بيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك سجل إجمالي الصادرات التركية في شهر سبتمبر الماضي 22 مليارا وسبعة ملايين دولار على أساس شهري.
ووصل إجمالي الصادرات إلى 193 مليارا في الأشهر التسعة الأولى بنسبة زيادة 2ر3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي الأشهر ال9 حققت الصادرات التركية إلى دول الجوار بلغاريا وجورجيا وإيران والعراق وسوريا واليونان 18 مليارا وخمسة ملايين دولار بنسبة زيادة 6ر12 بالمئة حيث بلغت في نفس الفترة من العام الماضي 15 مليارا و 987 مليون دولار.
وجاء العراق في المركز الأول بين دول الجوار المستوردة من تركيا بواقع سبعة مليارات و 777 مليون دولار ثم بلغاريا ثانيا بثلاثة مليارات و 180 مليون دولار تلتها اليونان بمليارين و 483 مليون دولار. (النهاية)

ط أ / م م ج




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