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(الداخلية) الكويتية: القبض على موظفين يعملان بوزارة التجارة وشريك لهما بتهمة تلقي رشوة

10/12/2024 2:41:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت القبض على موظفين اثنين يعملان بوزارة التجارة والصناعة وشريك لهما "بتهمة استغلال وظيفتيهما وتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات تجارية وتلفيق مخالفات غير صحيحة".
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إن معلومات وردت إلى رجال المباحث حول تورط بعض الأشخاص في استغلال المنصب وتسلم مبلغ مالي كرشوة مبينة أنه "بعد الحصول على الإذن القانوني اللازم تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء تسلم مبلغ مالي قدره 50 ألف دينار كويتي (نحو 4ر163 ألف دولار أمريكي) من أصل مبلغ وقدره 200 ألف دينار (نحو 9ر653 ألف دولار) متفق عليه على سبيل الرشوة".
وأوضحت أن العملية التي جاءت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة "تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن ومكافحة الفساد" مشيرة إلى "إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم".
وشددت على أن "القانون سيطبق على الجميع من دون استثناء" مؤكدة أن "رجال الأمن يقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد". (النهاية) ع ج ر / م ص ع

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