(الداخلية) الكويتية: القبض على موظفين يعملان بوزارة التجارة وشريك لهما بتهمة تلقي رشوة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت القبض على موظفين اثنين يعملان بوزارة التجارة والصناعة وشريك لهما "بتهمة استغلال وظيفتيهما وتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات تجارية وتلفيق مخالفات غير صحيحة".
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إن معلومات وردت إلى رجال المباحث حول تورط بعض الأشخاص في استغلال المنصب وتسلم مبلغ مالي كرشوة مبينة أنه "بعد الحصول على الإذن القانوني اللازم تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء تسلم مبلغ مالي قدره 50 ألف دينار كويتي (نحو 4ر163 ألف دولار أمريكي) من أصل مبلغ وقدره 200 ألف دينار (نحو 9ر653 ألف دولار) متفق عليه على سبيل الرشوة".
وأوضحت أن العملية التي جاءت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة "تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن ومكافحة الفساد" مشيرة إلى "إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم".
وشددت على أن "القانون سيطبق على الجميع من دون استثناء" مؤكدة أن "رجال الأمن يقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد". (النهاية) ع ج ر / م ص ع
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