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مصر والسودان: الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم

10/12/2024 2:41:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 10 (كونا) -- أكدت مصر والسودان اليوم السبت أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم لأي منهما ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.
جاء ذلك في بيان للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان عقب اجتماع عقد يومي 11 و 12 من الشهر الجاري للتباحث في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر 1959 بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل.
وشدد البيان على "أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال".
واكد ضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل داعيا دول الحوض إلى إعادة اللحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل.
وتابع البيان في هذا الاطار "ان ذلك اقتناعا من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل".
واكد ان "مصر والسودان بذلا جهودا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري".
ولفت الى انها لا تتسق كذلك مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع.
واشار الى ان الدولتين سعتا لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.
وجدد البيان التزام مصر والسودان الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليا والتي تحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأي من الدول. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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