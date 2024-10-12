مصر والسودان: الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 12 - 10 (كونا) -- أكدت مصر والسودان اليوم السبت أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم لأي منهما ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.
جاء ذلك في بيان للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان عقب اجتماع عقد يومي 11 و 12 من الشهر الجاري للتباحث في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر 1959 بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل.
وشدد البيان على "أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال".
واكد ضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل داعيا دول الحوض إلى إعادة اللحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل.
وتابع البيان في هذا الاطار "ان ذلك اقتناعا من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل".
واكد ان "مصر والسودان بذلا جهودا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري".
ولفت الى انها لا تتسق كذلك مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع.
واشار الى ان الدولتين سعتا لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.
وجدد البيان التزام مصر والسودان الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليا والتي تحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأي من الدول. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
MENAFN12102024000071011013ID1108772791
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