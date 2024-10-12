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اتفاقية شراكة بين الهيئة السعودية للسياحة وموسم الرياض - جريدة الوطن السعودية

10/12/2024 2:35:43 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت كل من روح السعودية الهوية الرسمية للسياحة السعودية وموسم الرياض اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في تطوير المنتجات واستقطاب السياح وإطلاق المبادرات التي تحقق الأهداف المشتركة؛ بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
وقد تمت مراسم توقيع الاتفاقية التي تستمر لثلاث سنوات برعاية وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة معالي الأستاذ أحمد الخطيب، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.
وضمت هذه الاتفاقية شراكة "روح السعودية" لموسم الرياض لثلاثة مواسم، والعمل على جذب السياح إلى المملكة من خلال تسويق الموسم في الأسواق العالمية المستهدفة، وبيع التذاكر ضمن باقات متنوعة، وذلك بالاستفادة من شبكة شركاء الهيئة السعودية للسياحة حول العالم، والتعاون في تطوير الفعاليات والمنتجات لتلبي تطلعات السياح المستهدفين، وتفعيل برنامج مكافآت السعودية في الموسم، إضافةً إلى تبادل المعلومات والخبرات لتطوير تجربة الزوار والسياح، وأعمال التسويق المشترك بين الجانبين.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد أيام من إطلاق معالي وزير السياحة لتقويم فعاليات الشتاء، وذلك ضمن البرنامج الترويجي لشتاء السعودية المستمر حتى نهاية أبريل من العام القادم، ويستهدف استقطاب السياح من مختلف دول العالم، حيث يشكل موسم الرياض أحد أهم عناصر جذب السياح من داخل وخارج المملكة.
وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه قد كشف عن أهم تفاصيل موسم الرياض 2024 في وقت سابق، حيث يشهد هذا العام توسعاً غير مسبوق ليضم 14 منطقة ترفيهية على مساحة أكثر من 7.2 مليون متر مربع، ويقيم 11 بطولة عالمية و10 معارض ومهرجانات متنوعة

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