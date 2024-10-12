الفل والنباتات العطرية تنعش أسواق جازان الشعبية

(MENAFN
- Al Watan)
تشهد العديد من أسواق جازان الشعبية إقبالا كبيرا على شراء كميات كبيرة من الفل والنباتات العطرية، وبشكل يومي صباحا ومساءً، لاستعمالها في المناسبات المختلفة.
وتجولت ((الوطن)) في بسطات الأسر المنتجة بوسط البلد الشعبي في محافظة صبيا، إذ قال الشاب يحيى إبراهيم كنديري إن هذه البسطات وفرتها لنا البلدية بأسعار رمزية، وفيها الكثير من الباعة بمجال النباتات
العطرية والفل والأكلات الشعبية وغيرها، مشيرا إلى أن والده يعمل في مجال بيع النبات العطرية منذ 60 عاما، والآن ورث هذه المهنة. وتابع: ((تتراوح قمية النباتات العطرية بين 5 ريالات و100 ريال، وذلك حسب طلب الزبائن. أما الفل فهناك حراج يومي
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