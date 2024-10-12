Saturday, 12 October 2024 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفل والنباتات العطرية تنعش أسواق جازان الشعبية

10/12/2024 2:33:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد العديد من أسواق جازان الشعبية إقبالا كبيرا على شراء كميات كبيرة من الفل والنباتات العطرية، وبشكل يومي صباحا ومساءً، لاستعمالها في المناسبات المختلفة.
وتجولت ((الوطن)) في بسطات الأسر المنتجة بوسط البلد الشعبي في محافظة صبيا، إذ قال الشاب يحيى إبراهيم كنديري إن هذه البسطات وفرتها لنا البلدية بأسعار رمزية، وفيها الكثير من الباعة بمجال النباتات العطرية والفل والأكلات الشعبية وغيرها، مشيرا إلى أن والده يعمل في مجال بيع النبات العطرية منذ 60 عاما، والآن ورث هذه المهنة. وتابع: ((تتراوح قمية النباتات العطرية بين 5 ريالات و100 ريال، وذلك حسب طلب الزبائن. أما الفل فهناك حراج يومي

MENAFN12102024000089011017ID1108772750

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث