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على حافة الهاوية

10/12/2024 2:33:56 PM
(MENAFN- Al Watan) قد يستغرق البعض منا وقتاً طويلاً كي يتخطى جراحه ويتجاوز احزانه ويتسنى له نسيان آلامه ، وربما احتاج إلى وقت أطول من المعتاد ليتعافى من أوجاعه التي أنهكته جسدياً ونفسياً.
أتساءل هنا هل افتقادنا للمهارات الأساسية ، التي تحملنا إلى بر الأمان ،وغياب الوعي بكيفية التعامل مع الأزمات دور في ذلك ،أم أن التراكمات المتتالية للمواقف والتجارب السابقة لابد أن تجنى لاحقاً شئنا أم أبينا؟ في الواقع لا أملك إجابة شافية أو ردا وافيا أو تفسيرًا واضحًا يشرح لي الأسباب التي تدفع بالإنسان إلى أن يؤذي نفسه زمناً طويلاً وهو يدرك ذلك ،من خلال الإنعزال والانطواء عن الناس والانغماس في الأحزان ردحاً من الزمن،مايقوده إلى براثن داء الإكتئاب أو الجنون لامحالة،في حين أنه يعلم جيداً أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهو يقرأ وبشكل دوري الآية الكريمة ( إن مع العسر يسراً )!
ما أعرفه أنه مامن شخص إلا وتعرض لظروف قاهرة وآلام قاسية أجبرته على المرور بفترة حزن عميقة ،واضطرته إلى مواجهة أوقات عصيبة.
نعم هناك ظروف وأزمات بالغة القسوة يصعب نسيانها أو الإنفكاك منها بسهولة، لكن الإستسلام التام لهذه الأزمات وهذه الأفكار يربك حياة الإنسان ،ويشل تفكيره ،ويقيد مسيرة حياته اليومية ،ويحد من قدراته الشخصية .
لي صديق من هذا النوع مر بظروف مؤلمة ،ارتمى في أحضان الإكتئاب واستسلم لتلك الظروف، ثم تقوقع في أحزانه وربما في أوهامه، حتى تملكت منه تلك الأحزان وتلك الأوهام تملك الأسورة بالمعصم . ذاق بعدها صنوف الأمراض ،هو الآن في حالة يرثى لها ، أشفقت عليه جداً حين رأيته آخر مرة، شيئ يندى له الجبين، وينفطر له القلب،ربما يمكنني القول بأنه بات في عداد فاقدي العقل أو على حافة الجنون مع بالغ الأسف ، أسأل الله يعجل بشفائه .
اقتباس:
من أجمل ماقرأت لابن القيم رحمه الله هذه الكلمات :
( لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب، ولن يسهر بدلا منك قريب، اعتن بنفسك، واحمها ودللها ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق تأكد أنه حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك).

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