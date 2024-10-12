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الخروج من الدور الثالث

10/12/2024 2:33:55 PM
(MENAFN- Al Watan) من الطبيعي أن تواجه الإنسان صعوبات ، ومشكلات في محيط عمله يمكن تلافيها ، ومعالجتها حال وقوعها، إلا أخطاء داخل المؤسسات الإعلامية غير مقصودة بسبب كثرة تحرير وإعداد و إنتاج المواد الإخبارية، أوالبرامجية اليومية، الأمر الذي يجعل الإعلامي في قلق دائم واعصاب مشدودة لأن غلطة واحدة توقعه تحت المساءلة ، وعدم التسامح لتحذير الآخرين واستباقا لسهام نقد المجتمع.
لكن المعاناة الحقيقية حين يصطدم الإعلامي بمدير مباشر أهوج ،متسرع ، متقلب المزاج، وجميعها تؤدي إلى اعتلالات الصحة الجسدية والنفسية.
ومن خلال عملي في تلفزيون أبها كمحرر ،ومذيع، لمدة إثني عشر عاما ثم ترقيتي ، وتكليفي بالإشراف على مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة عسير لمدة ثلاثة وعشرين عاماً ، خرجت بتجربة تتلخص في أن الإعلامي الحقيقي يحمل روحاً تعطي بسخاء ،وتسعى للتألق والنجاح ،ومشاعر حساسة لا تقبل خدشها، بشرط توفر بيئة إعلامية محفزة وراقية، والعكس صحيح إذا كانت تلك البيئة طاردة محبطة حتى لو توفرت شُعلة الموهبة ، والشغف ، والإبداع فمن المؤكد انها ستنطفئ بالتدريج ويفقد العمل روح المبادرة والنجاح والقبول.
وفي الأسابيع الماضية أهدتني المذيعة المصرية آمال علام نسخة من كتابها"حواديث الدور الثالث"، أرسلته عن طريق الزميل "عدنان صعيدي" المشرف على إذاعة نداء الإسلام السابق وكبير المذيعين بالإذاعة والكاتب المعروف.
و تزاحمت في خاطرى وأنا اقرأ الكتاب مواقف واحداث يمكن أن يتعرض لها الإعلامي اثناء عمله في أي مكان وزمان.
وسرد ت المذيعة باسلوب رشيق مسيرتها خلال ربع قرن في مجال الإعلام المسموع مابين الركض اليومي بين الأستوديوهات، ،المكاتب ، اللقاءات، قراءة نشرات الاخبار ، إعداد البرامج والمنوعات ، ومارافقها من إنجازات واخفاقات وأفراح وأتراح.
ولم تغفل المؤلفة في كتابها الذي يقع في مائتين وثمان واربعين صفحة طريقة معالجتها للصعوبات ،واجتياز اللحظات الحرجة بالصبر والذكاء والتغافل
أحياناً ، وهي تُعطي للأجيال الإعلامية الصاعدة بصورة غير مباشرة دروساً مجانية في كيفية التعامل و التغلب على ما قد يعترضهم في حياتهم العملية.
ولفتت انتباهي عبارة قصيرة في مقدمة الكتاب لكنها تحمل من الحُزن والأسى الشيء الكثير وكأنها تختصر تلك السنوات الطِوال حين قالت المذيعة آمال علام "دخلت ماسبيرو بكل حب وخرجت بكل ألم."وهي إلماحة ذكية تمهد للقارئ التنقل بين فصول إعلامية متنوعة كانت شاهدة عيان عليها تشبه بهجة الربيع القصيرة فحرارة الصيف الملتهبة مروراً باصفرار الخريف واخيراً برودة وصمت الشتاء.
وأرى أن الكاتبة تفوقت في نقل ماشهدته من حواديث الدور الثالث في ماسبيرو ، بل وازنت بنجاح بين مواقف إيجابية وسلبية لأشخاص أحاطوا بها ، إضافة الى إيجاز بليغ عن شخصيات التقت بهم ، وحاورتهم في مجالات الفكر، الإعلام، الأدب ، الفن وهذا يعني انها تركت اثراً ايجابيا سيبقى في ذاكرة الأيام.
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم ياتُرى كم من أُناس عملوا في الإعلام وغير الإعلام، كانوا في أدوار متعددة ، ومارسوا حواديث فارغة ، ليخرجوا منها بعد حين دون أثر أو إنجازات فارقة؟

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