Ear Open سماعات بتقنية الصوت المفتوح

(MENAFN
- Al Watan)
تصل سماعات سماعات Ear open المفتوحة الأولى إلى الشرق الأوسط لأول مرة في 15 أكتوبر الحالي، بحسب ما أعلنته شركة ((Nothing)) المتخصصة في التقنيات الاستهلاكية.
وتجمع السماعات الجديدة جودة صوت فائقة وراحة ووعي بالمحيط، بتقنية الصوت المفتوح مع الحفاظ على وعي المستخدمين بمحيطهم.
وصممت السماعات بهيكل مفتوح ونظام عزل صوت ومكبرات صوت اتجاهية لتقليل تسرب الصوت، مما يضمن الخصوصية مع توفير تجربة صوتية متوازنة تماماً.
وتأتي السماعات بتصميم بمظهر نحيف وشفاف، وتزن 8.1 جرامات فقط لكل سماعة ما يجعلها الأنحف في فئة السماعات المفتوحة OWS.
وتعمل السماعات الجديدة مع بطارية تدوم طوال اليوم، حيث تعمل 8 ساعات بشحنة واحدة وما يصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى أو البث الصوتي طوال اليوم، كما توفر خاصية الشحن السريع لمدة 10 دقائق ساعتين من وقت الاستماع.وتوفر سماعات Ear (open) جودة صوت فائقة من خلال الشبكة المخصصة الحاصلة على براءة الاختراع والطلاء المصنوع من التيتانيوم والمحرك الخفيف للغاية والتصميم المتدرج. ويقلل الشكل المخصص من تشوه الصوت ويعزز الترددات المنخفضة، بينما يعمل الطلاء المصنوع من التيتانيوم على إعادة إنتاج النغمات العالية الواضحة. وتعمل مكونات المحرك الأخف وزنا بنسبة %30 تقريبا موازنة بالسماعات التقليدية على تعزيز الترددات المتوسطة والعالية بينما يحرك المحرك المتدرج السماعة أقرب إلى الأذن دون المساس بالراحة. وتعمل خوارزمية Bass Enhance التلقائية على تحسين الترددات المنخفضة للحصول على درجات صوت جهير أكثر وضوحا.
كما تواصل سماعات Ear (open) مهمة Nothing في دمج المزايا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المنتجات التقنية اليومية. ومن خلال تكاملها مع ChatGPT، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي مباشرة من السماعات، مما يعزز تجربة
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