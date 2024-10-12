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Ear Open سماعات بتقنية الصوت المفتوح

10/12/2024 2:33:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تصل سماعات سماعات Ear open المفتوحة الأولى إلى الشرق الأوسط لأول مرة في 15 أكتوبر الحالي، بحسب ما أعلنته شركة ((Nothing)) المتخصصة في التقنيات الاستهلاكية.
وتجمع السماعات الجديدة جودة صوت فائقة وراحة ووعي بالمحيط، بتقنية الصوت المفتوح مع الحفاظ على وعي المستخدمين بمحيطهم.
وصممت السماعات بهيكل مفتوح ونظام عزل صوت ومكبرات صوت اتجاهية لتقليل تسرب الصوت، مما يضمن الخصوصية مع توفير تجربة صوتية متوازنة تماماً.
وتأتي السماعات بتصميم بمظهر نحيف وشفاف، وتزن 8.1 جرامات فقط لكل سماعة ما يجعلها الأنحف في فئة السماعات المفتوحة OWS.
وتعمل السماعات الجديدة مع بطارية تدوم طوال اليوم، حيث تعمل 8 ساعات بشحنة واحدة وما يصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى أو البث الصوتي طوال اليوم، كما توفر خاصية الشحن السريع لمدة 10 دقائق ساعتين من وقت الاستماع.وتوفر سماعات Ear (open) جودة صوت فائقة من خلال الشبكة المخصصة الحاصلة على براءة الاختراع والطلاء المصنوع من التيتانيوم والمحرك الخفيف للغاية والتصميم المتدرج. ويقلل الشكل المخصص من تشوه الصوت ويعزز الترددات المنخفضة، بينما يعمل الطلاء المصنوع من التيتانيوم على إعادة إنتاج النغمات العالية الواضحة. وتعمل مكونات المحرك الأخف وزنا بنسبة %30 تقريبا موازنة بالسماعات التقليدية على تعزيز الترددات المتوسطة والعالية بينما يحرك المحرك المتدرج السماعة أقرب إلى الأذن دون المساس بالراحة. وتعمل خوارزمية Bass Enhance التلقائية على تحسين الترددات المنخفضة للحصول على درجات صوت جهير أكثر وضوحا.
كما تواصل سماعات Ear (open) مهمة Nothing في دمج المزايا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المنتجات التقنية اليومية. ومن خلال تكاملها مع ChatGPT، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي مباشرة من السماعات، مما يعزز تجربة

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