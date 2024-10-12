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الإتحاد السعودي للملاكمة والركل يرشح أحمد الشهري وسارة الدوس في لجان الاتحاد الآسيوي

10/12/2024 2:33:55 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل، حضر المدير التنفيذي للاتحاد الدكتور أحمد الشهري اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للكيك بوكسينغ والتي انعقدت في العاصمة الكمبودية.
وتم خلال الاجتماع وبأغلبية الأصوات قبول ترشيح الدكتور أحمد بن سعيد الشهري عضوًا في اللجنة الطبية للاتحاد الاسيوي، وترشيح سارة الدوس عضواً في لجنة الفعاليات بالاتحاد الآسيوي.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الاتحاد السعودي للملاكمة والركل لتعزيز الحضور الدولي والشراكة الفاعلة في مجتمع اللعبة عالمياً.

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