الإتحاد السعودي للملاكمة والركل يرشح أحمد الشهري وسارة الدوس في لجان الاتحاد الآسيوي

(MENAFN
- Al Watan)
نيابة عن رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل، حضر المدير التنفيذي للاتحاد الدكتور أحمد الشهري اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للكيك بوكسينغ والتي انعقدت في العاصمة الكمبودية.
وتم خلال الاجتماع وبأغلبية الأصوات قبول ترشيح الدكتور أحمد بن سعيد الشهري عضوًا في اللجنة الطبية للاتحاد الاسيوي، وترشيح سارة الدوس عضواً في لجنة الفعاليات بالاتحاد الآسيوي.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الاتحاد السعودي للملاكمة والركل لتعزيز الحضور الدولي والشراكة الفاعلة في مجتمع اللعبة عالمياً.
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