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وزير الخارجية يتلقى اتصالا من ممثل الاتحاد الأوروبي

10/12/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

MENAFN12102024000089011017ID1108772741

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