وزير الخارجية يتلقى اتصالا من ممثل الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al Watan)
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
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