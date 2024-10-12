تهنئة إسبانيا بذكرى اليوم الوطني

(MENAFN
- Al Watan)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى ملك
إسبانيا الملك فيليب السادس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
من جانبه، بعث ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى ملك إسبانيا لذات المناسبة، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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