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برنامج جديد لإدارة محاصيل البيوت المحمية

10/12/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Al Watan) يُنظم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة برنامجًا جديدًا لإدارة محاصيل البيوت المحمية بالتعاون مع شركة نيوم توبيان ((Topian NEOM)) للغذاء، ودلتا الهولندية للبيوت المحمية ((DGD))، وذلك خلال الفترة من 13 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر 2024م، وذلك في إطار اهتمام المركز بنقل المعرفة وتمكين المزارعين والمختصين في إدارة عمليات البيوت المحمية، وتبني الممارسات الزراعية المستدامة.
وينطلق البرنامج التدريبي في ثلاثة مسارات رئيسية، تستهدف 75 مشاركًا من المتدربين وحديثي التخرج والعاملين في القطاع الزراعي لمدة 4 أسابيع، حيث يُقدم البرنامج 11 محورًا رئيسيًا تدور حول تنمية سلسلة القيمة الزراعية، وتحقيق أقصى إنتاجية للمحاصيل وصحتها، وإدارة المكافحة المتكاملة للآفات، وفسيولوجيا النبات وتحليل البيانات الزراعية والزراعة العمودية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتطوير مهارات الخريجين والباحثين والمختصين في المجال، وتمكين العاملين على إدارة البيوت المحمية وصقل خبراتهم وقدراتهم، إضافة إلى مشاركة الخبرات لبناء مستقبل زراعي مستدام.

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