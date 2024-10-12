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خطط لزيادة إنتاج الحمام إلى 16 مليون طائر سنويا

10/12/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورشة عمل في مقرها بالرياض، ضمن جهودها لتعزيز قدرات مربي الحمام اللاحم ورفع مستوى الوعي لديهم، مع التركيز على أهمية قطاع إنتاج الحمام اللاحم في المملكة بصفته جزءًا من إستراتيجية تعزيز التنوع الغذائي والبروتيني وفق مستهدفات رؤية 2030.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الورشة إلى تمكين مربي الحمام اللاحم، وزيادة إنتاج الحمام اللاحم إلى 16 مليون طائر سنويًا، بما يعادل 12 ألف طن من اللحوم، لتعزيز إستراتيجيات الأمن الغذائي في المملكة.
وأوضح الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بالوزارة الدكتور علي الشيخي، خلال الورشة، أن الوزارة تسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال تحسين الكفاءة الإنتاجية للمربين، وتبني أحدث الأساليب في تربية الحمام اللاحم، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الجامعات السعودية في إجراء دراسات بحثية تدعم الجوانب الإنتاجية والاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن تربية الحمام تعد من المشاريع الواعدة في المملكة، حيث أظهرت الدراسات العديد من الفوائد الإيجابية لهذا القطاع، بما في ذلك تحسين كفاءة التحويل الغذائي ورفع هوامش الربحية للمربين، موضحًا أن الحمام اللاحم يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية.
وأشار الشيخي إلى أن الحمام اللاحم يمثل مصدرًا حيويًا للبروتين عالي الجودة وسهل الهضم، فضلًا عن قدرته على التكيف مع الظروف البيئية في المملكة. كما تتميز تربية الحمام اللاحم بسهولتها، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لأصحاب المزارع الصغيرة في المملكة.

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