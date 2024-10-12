Saturday, 12 October 2024 11:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تدشين المشاريع التشغيلية للبرنامج الوطني للاستمطار

10/12/2024 2:33:53 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في الدمام، اليوم، برامج توطين المعرفة والطائرات والتقنيات الحديثة وعددًا من المشاريع التشغيلية للبرنامج الوطني لاستمطار السحب، بحضور عدد من ممثلي الجهات الشريكة.
أبرز المنجزات
واستعرض الحفل أبرز منجزات البرنامج منذ إطلاق المرحلة الأولى لعملياته التشغيلية في عام 2022، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والطائرات المستخدمة في عمليات الاستمطار، التي ستدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي في إطار تعزيز قدرات البرنامج الفنية والتقنية والبشرية، بما يحقق أهداف البرنامج في دعم مبادرتي ((السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر)) في تحقيق مستقبل بيئي مستدام.
توطين التقنيات
وأكد المهندس الفضلي، أن برنامج توطين المعرفة لتقنيات استمطار السحب، يهدف إلى بناء القدرات الداخلية وتعزيزها، إلى جانب استدامة الأعمال، ورفع مستوى تغطية وكفاءة عمليات الاستمطار، وخفض التكاليف المصاحبة لتشغيل الطائرات، وتجويد مخرجات البرنامج الوطني لاستمطار السحب لتحقيق النتائج التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتدعم مبادرة السعودية الخضراء وقمة الشرق الأوسط الأخضر نحو مستقبل بيئي مستدام.
بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، المشرف العام على البرنامج الوطني لاستمطار السحب الدكتور أيمن بن سالم غلام في كلمته أن البرنامج يمثل خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى من خلال الاستفادة من التقنيات العالمية المتطورة لتحسين الظروف المناخية وزيادة فرص هطول الأمطار، للإسهام في مواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية)).
أول رحلة استمطار
ولفت النظر إلى أن البرنامج حقق منذ انطلاقه إنجازات بارزة، من بينها أول رحلة استمطار في أبريل 2022، إلى جانب تطوير الدراسات البحثية التي مكّنت من الاستفادة المثلى من عناصر الطقس في المملكة، وذلك بالتوازي مع مبادرات مثل السعودية الخضراء وقمة الشرق الأوسط الأخضر.
فيما قدم المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لاستمطار السحب أيمن البار عرضًا تعريفيًا عن البرنامج، معددًا مساراته وسير عملياته منذ إطلاقه، إضافة إلى النتائج البحثية وآثار عمليات البذر السحابي على المحتوى المائي من خلال صور الأقمار الصناعية وتأثير هذه العمليات على الغطاء النباتي في المملكة، وخطة ومسار نقل وتوطين التقنية والمعرفة وأبعادهما، مختتمًا ذلك بأبرز الإنجازات التي حققها البرنامج.
البرنامج الوطني لاستمطار السحب
6 مراحل من عملياته التشغيلية تمت حتى الآن
444 رحلة وأكثر من 1400 ساعة طيران
4 طائرات و8753 شعلة استمطار
5 مليارات مليمتر مكعب من الهاطل المطري
160 ساعة طيران لطائرة البحث العلمي

MENAFN12102024000089011017ID1108772737

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث