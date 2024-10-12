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الأسلحة المتوقعة في الصفقة السعودية الأمريكية

10/12/2024 2:33:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ((البنتاجون))، أن وزارة الخارجية وافقت على 3 صفقات مبيعات عسكرية محتملة للسعودية تشمل صواريخ هيلفاير 2، وصواريخ AIM-9X، وذخيرة لأنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات.
وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون، موافقة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لصواريخ AGM-114R3 Hellfire II والمعدات ذات الصلة، بقيمة 655 مليون دولار.
طلبية بـ 2503 صواريخ
وقالت الوكالة، إن المملكة طلبت شراء 2503 صواريخ AGM-114R3 Hellfire II، فضلًا عن معدات الدعم والاختبار والتكامل، وقطع الغيار ومعدات الإصلاح، والبرمجيات ودعمها، والمنشورات والوثائق الفنية، وتدريب الأفراد ومعدات التدريب، وخدمات الدعم الهندسي والتقني واللوجستي من الحكومة الأمريكية، والتخزين، وغير ذلك من العناصر ذات الصلة بالدعم اللوجستي، بتكلفة إجمالية تقدر بـ655 مليون دولار.
الاستثمار في القدرات الدفاعية
وأشار البيان إلى أن هذه الصفقة المحتملة ((ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة تظل قوة مهمة للتقدم السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط)).
وتابع: ((ستساعد الصفقة في تعزيز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتحسين التوافق بين الأنظمة التي تعمل بها القوات الأمريكية ودول الخليج الأخرى، كما أن استمرار المملكة في الاستثمار في قدراتها الدفاعية يعد أمرًا حيويًا لحماية حدودها وبنيتها التحتية للطاقة وسكانها)).
برنامج تدريب عسكري
كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، موافقة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري للسعودية مقدمة من الحكومة الأمريكية أو مقاولين بقيمة تقدر بمليار دولار.
وأوضح البيان، أن السعودية لن تجد صعوبة في استيعاب هذه المعدات العسكرية ضمن قواتها المسلحة، مؤكدًا أن الصفقة المحتملة لبيع هذه المعدات ودعمها لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة. ووفقًا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، فإن المقاول الرئيسي في هذه الصفقة هي شركة ((لوكهيد مارتن)) في ألاباما، كما أن تنفيذ عملية البيع المقترحة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين للحكومة الأمريكية أو شركات الدفاع في الولايات المتحدة إلى السعودية، لكن الدعم العسكري الأمريكي الوحيد المطلوب هو زيارات من قبل فريق الدعم الفني الميداني (TAFT) خلال مراحل التدريب.
صواريخ AIM-9X Block II Sidewinder
كما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا على صفقة محتملة أخرى لبيع صواريخ AIM-9X Block II Sidewinder والعناصر ذات الصلة من الدعم اللوجستي ودعم البرمجيات للسعودية بتكلفة تقديرية تبلغ 251.8 مليون دولار، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب للكونجرس بهذا البيع المحتمل.
وأشار بيان منفصل على موقع الوكالة، إلى أن السعودية طلبت شراء 220 صاروخًا تكتيكيًا من طراز AIM-9X Block II Sidewinder، موضحًا أن الصفقة المحتملة تتضمن حاويات الصواريخ، ومعدات الدعم، وقطع الغيار، والبرمجيات، والتدريب، والمساعدة الفنية من الحكومة الأمريكية والشركات، وعناصر أخرى ذات صلة بالدعم اللوجستي ودعم البرمجيات، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 251.8 مليون دولار.
ذخائر لأنظمة مدفعية ودبابات
وذكر بيان ثالث، أن وزارة الخارجية وافقت أيضًا على صفقة محتملة لبيع الذخيرة لأنظمة المدفعية والرشاشات والدبابات والمعدات ذات الصلة للسعودية بتكلفة تقديرية تبلغ 139 مليون دولار.
وقال البيان، إن الرياض طلبت شراء 10 آلاف من الذخائر شديدة الانفجار المضادة للدبابات من طراز M456، عيار 105 مم، إضافة إلى أنواع مختلفة من ذخائر الدبابات ومدافع الهاوتزر والرشاشات، والقنابل اليدوية.
فضلًا عن معدات الدعم والاختبار والتكامل، وقطع الغيار ومعدات الإصلاح، والبرمجيات ودعمها، والمنشورات والوثائق الفنية، وتدريب الأفراد ومعدات التدريب، وخدمات الدعم الهندسي والتقني واللوجستي من الحكومة الأمريكية، والتخزين، وغير ذلك من العناصر ذات الصلة بالدعم اللوجستي، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 139 مليون دولار.

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