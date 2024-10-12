الترقب يسيطر على تداولات البورصة فى أسبوع تحديد الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبو غنيمة: ظهور قوة شرائية عند مستويات 29300-30000 نقطة
يسيطر الترقب على تداولات البورصة المصرية فى أسبوع اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة، فيما يسطر الحذر نظرًا للأحداث والتوترات الجيوسياسية فى المنطقة، انتظار القوى الشرائية لحسم الاتجاه العرضي والارتداد بالصعود.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 3.02% إلي 30762 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فيما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.18% إلى مستوى 7468 نقطة.
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وسجل مؤشر EGX30 capped انخفاضا بنحو 2.74% إلى مستوى 38099 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.32% إلى مستوى 10642 نقطة،بينما سجل مؤشر S&P انخفاضاً بنحو 0.27% إلى مستوى 6315 نقطة.
توقعت رندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أن يستمر الاتجاه العرضي للمؤشرات تحت مستوي مقاومة 31000 نقطة علي المدي القصير خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن التذبذب بالمؤشرات مدفوع بالأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، ولكن الأداء الجيد للأسواق العالمية بالإضافة إلى الأخبار الاقتصادية الداعمة مثل برنامج الطروحات وأرباح الشركات تدعم الصعود.
وتابعت أن المؤشر الرئيسي مازال يستهدف الوصول لمستوي 34000 نقطة بنهاية العام الجاري مع ترقب تحسن الأوضاع السياسية خلال الشهرين المقبلين.
وقالت إن أفضل القطاعات المتوقع لها أداء جيد خلال الفترة الحالية، على رأسها قطاع الأغذية، والطبي، بالإضافة إلي القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا، والطاقة والإنشاء.
ونصحت المستثمرين بالتريث وعدم الذعر من التذبذبات وعمليات جني الأرباح، مع الاحتفاظ بالأسهم ذات الملاءة المالية وتكوين محفظة في القطاعات الأفضل أداء خلال الفترة المقبلة مع النظر لأرباح الشركات والدخول تدريجياً للسوق.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 322.1 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 3.28 مليار سهم، بتنفيذ 530 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 362.1 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 4.9 مليار ورقة منفذة على 625 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.43% إلى مستوى 2.18 تريليون جنيه.
وتوقع باسم أبو غنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يشهد السوق حركة تصحيحية وجني أرباح بعد أن اختبر مستويات مقاومة بين 31300-32200 نقطة خلال الجلسات الماضية.
وأوضح أن الضغوط البيعية ظهرت بشكل عنيف بسبب تخوف المستثمرين من الحركات التصحيحية والأحداث الجيوسياسية، بالإضافة إلي الصعود الانتقائي للأسهم مما يعني ضعف السيولة.
وتابع أن مستوي الدعم الأهم خلال الجلسات المقبلة عند 29300-30000 نقطة والتي من المرتقب ظهور قوة شرائية بها تدعم زيادة السيولة، وفي حالة كسر هذه المستويات بشكل عنيف سوف يمر المؤشر الرئيسي بموجة هابطة لفترة.
وأضاف أن مؤشر EGX70 سيتبع نفس الوتيرة، مع تحسن أداءه عن المؤشر الرئيسي حيث شهد تحرك لأغلب الأسهم خلال الفترة السابقة مع وجود زخم شرائي به، ويتحرك بين مستويات 7650 نقطة للمقاومة و 6950-7000 نقطة الدعم مع استهداف مستوى 7900 نقطة خلال الجلسات المقبلة.
ونصح المستثمرين بترقب ظهور القوة الشرائية عند مستويات الدعم للمؤشرات، والاحتفاظ بالأسهم ذات الملاءة المالية.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.8% والعرب علي 6.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 955.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 64.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد مثلت تعاملات المصريين 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 248.3 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.9 مليار جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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