الترقب يسيطر على تداولات البورصة فى أسبوع تحديد الفائدة

يسيطر الترقب على تداولات المصرية فى أسبوع اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة، فيما يسطر الحذر نظرًا للأحداث والتوترات الجيوسياسية فى المنطقة، انتظار القوى الشرائية لحسم الاتجاه العرضي والارتداد بالصعود.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 3.02% إلي 30762 نقطة في الأسبوع الماضي، فيما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.18% إلى مستوى 7468 نقطة.

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وسجل مؤشر EGX30 capped انخفاضا بنحو 2.74% إلى مستوى 38099 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.32% إلى مستوى 10642 نقطة،بينما سجل مؤشر S&P انخفاضاً بنحو 0.27% إلى مستوى 6315 نقطة.

توقعت رندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أن يستمر الاتجاه العرضي للمؤشرات تحت مستوي مقاومة 31000 نقطة علي المدي القصير خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن التذبذب بالمؤشرات مدفوع بالأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، ولكن الأداء الجيد للأسواق العالمية بالإضافة إلى الأخبار الاقتصادية الداعمة مثل برنامج الطروحات وأرباح الشركات تدعم الصعود.

وتابعت أن المؤشر الرئيسي مازال يستهدف الوصول لمستوي 34000 نقطة بنهاية العام الجاري مع ترقب تحسن الأوضاع السياسية خلال الشهرين المقبلين.

وقالت إن أفضل القطاعات المتوقع لها أداء جيد خلال الفترة الحالية، على رأسها قطاع الأغذية، والطبي، بالإضافة إلي القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا، والطاقة والإنشاء.

ونصحت المستثمرين بالتريث وعدم الذعر من التذبذبات وعمليات جني الأرباح، مع الاحتفاظ بالأسهم ذات الملاءة المالية وتكوين محفظة في القطاعات الأفضل أداء خلال الفترة المقبلة مع النظر لأرباح الشركات والدخول تدريجياً للسوق.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 322.1 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 3.28 مليار سهم، بتنفيذ 530 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 362.1 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 4.9 مليار ورقة منفذة على 625 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.43% إلى مستوى 2.18 تريليون جنيه.

وتوقع باسم أبو غنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يشهد السوق حركة تصحيحية وجني أرباح بعد أن اختبر مستويات مقاومة بين 31300-32200 نقطة خلال الجلسات الماضية.

وأوضح أن الضغوط البيعية ظهرت بشكل عنيف بسبب تخوف المستثمرين من الحركات التصحيحية والأحداث الجيوسياسية، بالإضافة إلي الصعود الانتقائي للأسهم مما يعني ضعف السيولة.

وتابع أن مستوي الدعم الأهم خلال الجلسات المقبلة عند 29300-30000 نقطة والتي من المرتقب ظهور قوة شرائية بها تدعم زيادة السيولة، وفي حالة كسر هذه المستويات بشكل عنيف سوف يمر المؤشر الرئيسي بموجة هابطة لفترة.

وأضاف أن مؤشر EGX70 سيتبع نفس الوتيرة، مع تحسن أداءه عن المؤشر الرئيسي حيث شهد تحرك لأغلب الأسهم خلال الفترة السابقة مع وجود زخم شرائي به، ويتحرك بين مستويات 7650 نقطة للمقاومة و 6950-7000 نقطة الدعم مع استهداف مستوى 7900 نقطة خلال الجلسات المقبلة.

ونصح المستثمرين بترقب ظهور القوة الشرائية عند مستويات الدعم للمؤشرات، والاحتفاظ بالأسهم ذات الملاءة المالية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.8% والعرب علي 6.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 955.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 64.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد مثلت تعاملات المصريين 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 248.3 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.9 مليار جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.