الأسهم المصرية تترقب مزيدا من التدفقات الأجنبية بعد مراجعة فوتسي راسل

MENAFN - Al-Borsa News) 95 مليونا صافى مبيعات الأجانب فى الأسهم المصرية الأسبوع الماضي

قال متعاملون بسوق المال المصري إن المراجعة الأخيرة من مؤسسة فوتسي راسل على تصنيف مصر برفعها من قائمة“المراقبة” وضمها إلى فئة الأسواق الناشئة مرة أخرى أمر إيجابي لتدفقات الأجانب فى سوق المصرية،لكنهم يرون أن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة هى صاحبة التأثير الأكبر فى الوضع الحالى بالنسبة لجاذبية الأسهم المصرية أمام الأجانب.

وقالت فوتسى راسل إنها قامت بتعديل تصنيف مصر إنه لم يتم الإبلاغ عن أي تأخيرات في قدرة المستثمرين الأجانب على إعادة رأس المال من مصر منذ مارس 2024.

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توقع مصدر رفيع المستوى بالبورصة المصرية لـ”البورصة”، أن تشهد سوق الأسهم تدفقات أجنبية من قبل الصناديق الأجنبية التى تتبع مؤشر فوتسى راسل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن البورصة المصرية وافت“فوتسي راسل”بكافة البيانات اللازمة حول الاقتصاد المصري وطلبات تسييل الأسهم من قبل الاجانب، معدل صرف الأموال واستعادتها بغرض إعادة التصنيف مرة أخري.

وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن تأثير هذا القرار محدود خلال الفترة الحالية، حيث أنه من المفترض أن يجذب أجانب للسوق المصرى، لكن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة هى المؤثر الأكبر فى قرار الأجانب فى الاستثمار فى الأسهم.

وأتمت“فوتسى راسل” مراجعة الأسهم المصرية في مؤشراتها خلال المراجعة النصف سنوية فى نهاية أغسطس الماضي والتى أسفرت حينها عن خروج القابضة الكويتية، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية- سوديك من المؤشر وقتها .

فيما تم تعديل سهم مدينة مصر ليخرج من مؤشر الشركات الصغيرة، وينضم إلى“الصغيرة جدًا”، كما خرج سهم المصرية للاتصالات من مؤشر الشركات المتوسطة لينضم إلى“الصغيرة”.

ومن جانبه يرى عمرو الألفى، رئيس الاستراتيجيات بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن نسبة السوق المصرية فى مؤشر فوتسى راسل بسيطة ولا تؤثر على قرار الأجانب بشكل كبير.

وأضاف أن مؤشر مورجان ستانلى هو الأهم بالنسبة للأجانب وغالبا ما ينظرون إليه لرؤية أداء السوق المصرى.

وشهدت المراجعة النصف سنوية لـ”فوتسي راسل” انضمام نحو أسهم 6 شركات مصرية إلى مؤشر الشركات الصغيرة جدًا ، وهم : المطورون العرب القابضة، وبلتون القابضة، وبى إنفسمنتس، وجدوى للتطوير الصناعى، وجهينة للصناعات الغذائية، وطاقة عربية.

إلى جانب خروج 14 شركة من ذات المؤشر وهى: الإسكندرية لتداول الحاويات،وبنك التعمير والإسكان، والشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، ومصر بنى سويف للأسمنت، وكريدى أجريكول، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وغاز مصر، ومصر للألومنيوم، وأوراسكوم للإنشاءات، وأوراسكوم القابضة، وإعمار مصر، وحديد عز، وبنك فيصل الإسلامي.

وأوضحت رانيا يعقوب، العضو المنتدب بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، وعضوم مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تأثير المراجعة إيجابى بدرجة كبيرة خاصةً لنوعية الصناديق التى تستثمر فى السوق المصرى وفق الوزن النسبى للسوق بالمؤشر.

وتابعت أن التوترات الجيوسياسية لها الأثر الأكبر على قرارات المستثمرين الأجانب فى قراراتها الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط ومنها مصر.

وأوضحت أن البورصة المصرية تعمل على أية ملاحظات ترد من قبل المؤسسات الأجنبية مثل تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية مع تحديث ونشر كافة قواعد العمل بالبورصة باللغة العربية والإنجليزية.

وشهدت تداولات الأسهم الماضي مبيعات من قبل الأجانب فى الأسهم المصرية ناهزت 955 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي.