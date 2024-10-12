الري: دول طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية فى معالجة وإعادة إستخدام المياه

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير
الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، وجود العديد من الدول خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من الشح المائي ، وهو ما يدفع إلى تعزيز دور المجلس العالمي للمياه في دعم إجراءات التعامل مع هذه التحديات.
جاء ذلك خلال لقائه ورئيس المجلس العالمى للمياه لوي فوشون، قبيل انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه غدا الأحد.
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وقال وزير الري إنه بحث مع فوشون تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، متوجها بالشكر لفوشون على رعاية المجلس الشرفية للأسبوع، مؤكدا أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية (WEFE NEXUS) لتعزيز التعامل الفعال مع تحديات المياه والغذاء في العديد من دول العالم، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه، شريطة انتهاج التقنيات التي تحقق أعلى مردود اقتصادي من عملية التحلية، بما يجعلها ذات جدوى اقتصادية، فضلا عن التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وهو ما حققت فيه مصر نجاحات كبيرة دفعت العديد من دول العالم للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.
واستعرض الوزير مجهودات مصر في دعم مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) والسعي إلى تعزيز التعاون بين مختلف الدول الأفريقية خلال رئاسة مصر الحالية للمجلس، بالإضافة إلى ما تمثله مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ (COP27) لخدمة الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية، مع تدشين مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي لخدمة الأشقاء الأفارقة.
كما أكد أهمية دور المجلس العالمي للمياه في دعم المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، والمزمع عقده بالمملكة العربية السعودية عام 2026.
ومن جهته، أشاد فوشون باهتمام مصر بملف المياه كونها إحدى الدول المؤسسة للمجلس العالمي للمياه، مؤكدا حرص المجلس على تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم.
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