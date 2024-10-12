الري: دول طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية فى معالجة وإعادة إستخدام المياه

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، وجود العديد من الدول خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من الشح المائي ، وهو ما يدفع إلى تعزيز دور المجلس العالمي للمياه في دعم إجراءات التعامل مع هذه التحديات.

جاء ذلك خلال لقائه ورئيس المجلس العالمى للمياه لوي فوشون، قبيل انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه غدا الأحد.

موضوعات300 مليون جنيه استثمارات“المتحدة للاستثمار الزراعى” بالوادى الجديد ترحيب بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات “جوميا” تعتزم افتتاح مستودع جديد فى مصر بداية العام المقبل

وقال وزير الري إنه بحث مع فوشون تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، متوجها بالشكر لفوشون على رعاية المجلس الشرفية للأسبوع، مؤكدا أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية (WEFE NEXUS) لتعزيز التعامل الفعال مع تحديات المياه والغذاء في العديد من دول العالم، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه، شريطة انتهاج التقنيات التي تحقق أعلى مردود اقتصادي من عملية التحلية، بما يجعلها ذات جدوى اقتصادية، فضلا عن التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وهو ما حققت فيه مصر نجاحات كبيرة دفعت العديد من دول العالم للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.

واستعرض الوزير مجهودات مصر في دعم مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) والسعي إلى تعزيز التعاون بين مختلف الدول الأفريقية خلال رئاسة مصر الحالية للمجلس، بالإضافة إلى ما تمثله مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ (COP27) لخدمة الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية، مع تدشين مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي لخدمة الأشقاء الأفارقة.

كما أكد أهمية دور المجلس العالمي للمياه في دعم المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، والمزمع عقده بالمملكة العربية السعودية عام 2026.

ومن جهته، أشاد فوشون باهتمام مصر بملف المياه كونها إحدى الدول المؤسسة للمجلس العالمي للمياه، مؤكدا حرص المجلس على تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم.