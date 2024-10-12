ترحيب بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات

MENAFN - Al-Borsa News) أشاد عدد من المصدرين بتعديلات برنامج رد أعباء الصادرات ، معتبرين أنها خطوة مهمة جاءت استجابة لمطالب المجالس التصديرية، التي عُرضت في اجتماعات سابقة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، الملامح الرئيسية للبرنامج، والذى تضمن جدولة المستحقات المتأخرة حتى 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع المستحقات الحكومية الأخرى.

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أكد الوزير فى بيان، أن البرنامج سيتضمن تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، مع تعزيز نسبة المكون المحلي تدريجيًا، وربطها بنسبة الدعم التي تحصل عليها الشركات سنويًا، بالإضافة إلى تقييم دوري لقياس تأثير البرنامج على القطاعات التصديرية.

وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الحكومة بدأت في وضع مطالب المصدرين على قائمة الأولويات، موضحًا أن هذه المطالب قديمة ولم تكن تحظى بالاهتمام الكافي في السابق.

وأضاف أن خفض الضرائب وتعديلها فى برنامج المساندة التصديرية الجديد سيجذب استثمارات كبيرة للدولة، مما سيؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، وتعد الخطوة تحولاً في سياسة الحكومة الاقتصادية تجاه المصدرين.

وأشار الصياد إلى أن مطالب المصدرين، خاصة تلك المتعلقة بسرعة سداد المستحقات دون خصومات، كانت قائمة منذ أكثر من عشر سنوات، وتفعيلها حاليًا ينعكس إيجابيًا على مجتمع المصدرين ويشجع على انضمام شركات جديدة للتصدير.

ودعا الصياد إلى إصدار برنامج لتعميق التصنيع المحلي، لافتًا إلى أن قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر يضم أكثر من 15 مصنعًا وتعميق المكون المحلي فى القطاع سيشكل نقلة نوعية للصناعة والاقتصاد المصري.

من جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن تخصيص موازنة محددة لكل قطاع وتخفيف الأعباء غير الضريبية على الشركات من المطالب المهمة التي كانت المجالس التصديرية تدعوا إلى تطبيقها.

وأشار إلى أن قطاع مواد البناء يسهم بما يقرب من 25% من إجمالى صادرات مصر السلعية، ومع ذلك لا يحصل إلا على 2% من موازنة الدعم.. لكن نترقب أن يحدث البرنامج الجديد انتعاشة بصادرات القطاع.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، قال تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس عقد اجتماعات عديدة مع رئيس الوزراء لعرض مطالبه، وهو ما تم الاستجابة له من خلال البرنامج الجديد.

وأوضح أن المجلس كان يطالب بسرعة صرف المساندة التصديرية لتعزيز تنافسية المصدرين والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة للوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

وأشار الضوي إلى أن البرنامج سيركز على دعم المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وسيربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية، وهو ما سيساعد في تعزيز جهود الشركات المصدرة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

أما خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، فأكد أن البرنامج يقدم عدة مميزات، منها سرعة صرف المستحقات بحد أقصى خلال 90 يومًا من استيفاء الأوراق المطلوبة، وتخصيص حصة لكل قطاع تصديري من موازنة الدعم، كما أشار إلى أهمية زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا وربطها بحوافز الدعم، مؤكدًا أن ذلك سيشجع على تعميق التصنيع المحلي.

واقترح أبو المكارم توسيع برنامج دعم الشحن البحري ليشمل كافة الأسواق، وليس أفريقيا فقط، بالإضافة إلى توفير حوافز لرسوم مرور الشحنات وتكاليف الخدمات اللوجستية، مثل التخزين والتعبئة والشحن، مما سيسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات.