بيكر هيوز: ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أكتوبر، بينما انخفضت منصات الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز” الجمعة، أن عدد منصات التنقيب عن النفط زاد بمقدار منصتين عند 481 منصة.
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بينما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصة واحدة عند 101 منصة.
المصدر:
MENAFN12102024000202011048ID1108772720
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