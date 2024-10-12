بيكر هيوز: ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أكتوبر، بينما انخفضت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز” الجمعة، أن عدد منصات التنقيب عن النفط زاد بمقدار منصتين عند 481 منصة.

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بينما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصة واحدة عند 101 منصة.

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