الزراعة الأمريكية: 2.6 مليون طن إنتاج مصر المتوقع من السكر فى الموسم التسويقى الجديد

MENAFN - Al-Borsa News) تقلبات أسعار الطاقة تؤثر على أسعار السكر العالمية

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية، أن يصل إنتاج مصر من السكر خلال الموسم التسويقى الحالى، الذى يبدأ فى أكتوبر 2024 ويمتد إلى سبتمبر 2025، إلى نحو 2.6 مليون طن، ليستقر بذلك عند مستويات إنتاج العام التسويقى المنتهى الشهر الماضى.

وأرجعت ذلك إلى انخفاض إنتاج قصب السكر، بالإضافة إلى اتجاه المنتجين المحليين لتسويق محاصيلهم لمصنّعى المولاس، ما أدى إلى تقليص المواد الخام المتاحة لمصانع السكر.

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وقالت الوزارة، إن الموسم الحالى يشهد عددًا من التحديات بينها أسواق الطاقة المتقلبة التى تؤثر على أسعار السكر العالمية بجانب تكاليف إنتاج قصب السكر محليًا، وتكاليف التكرير.

ولفتت إلى أنه وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تراجع إنتاج السكر العالمى 2% فى السنة التسويقية الماضية بمقدار 3.5 مليون طن.

وعزا الباحثون هذا الانخفاض إلى ظاهرة النينيو الجوية الأخيرة، وارتفاع درجات الحرارة العالمية، وزيادة مخاطر الآفات والأمراض نتيجة التغير المناخى.

ورفعت الحكومة أسعار التوريد خلال الموسم الحالى إلى 2500 جنيه لطن قصب السكر و2400 جنيه لتوريد طن البنجر، لتشجيع المزارعين على التوسع فى الإنتاج.

ويشكل إنتاج قصب السكر وبنجر السكر معًا أقل من 10% من إجمالى الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة فى مصر، وتنتج مصر 70% من السكر من البنجر و30% من القصب، فى ظل الدعم الذى وجهته الحكومة للتوسع فى إنتاج البنجر.

وأشار إلى أن السياسات الزراعية والتجارية لمصر المتعلقة بالسكر تتأثر بالتدخلات المباشرة وغير المباشرة للحكومة فى السوق المحلى بشكل كبير.

وقالت إنه فى صعيد مصر، فى السنوات الأخيرة، باتت نسبة متزايدة من مزارعى قصب السكر تبيع القصب المحصود لمصنّعى المولاس، ما قلل من الإمدادات المتاحة لمصانع السكر، لكنها ذكرت أن سوق السكر المصرى يبقى مدعومًا بشكل كبير من خلال التسعير الثابت للشراء وبرنامج الدعم الحكومى واسع النطاق.

وقالت إن الحكومة، وعدد من الشركات الخاصة الكبرى بقومون بإنتاج جميع كميات السكر تقريبًا من القصب والبنجر المحلي.

وتدير الهيئة العامة للسلع التموينية المزايدات العامة لتغطية الاحتياجات الخارجية البالغة نحو مليون طن.

وقالت إن الحكومة تتدخل فى الأسواق عند ارتفاع أسعار المستهلكين من خلال برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات توزيع المواد الغذائية العينية.

ونوهت إلى أنه عندما تكون الأسعار منخفضة، تقدم البنوك المملوكة للدولة قروضًا لدعم منتجى القصب والبنجر.

وفى عام 2023، قام البنك الزراعى المصرى بتمويل قدره 51.9 مليون دولار (1.6 مليار جنيه مصري)، أى حوالى 72% من إجمالى محفظته من العقود الزراعية، لبرامج ائتمان مزارع قصب السكر.

وتوقع التقرير أن تبلغ مساحة الأراضى المزروعة بقصب السكر فى السنة التسويقية 2024/2025 إلى 297.5 ألف فدان.

وتقع تقريبًا جميع مصانع السكر ومرافق التكرير بالقرب من مناطق الإنتاج الرئيسية فى محافظات قنا، وأسوان، والأقصر، والمنيا، وسوهاج.

وقالت إنه خلال فترة حصاد القصب من ديسمبر إلى يونيو، تعمل مصانع السكر فى صعيد مصر على مدار الساعة لمدة 140 يومًا متتالية دون توقف.

ولفتت إلى أن مناطق زراعة قصب السكر بالقرب من بحيرات توشكى ووادى النقرة ما زالت فى مراحل التطوير والبحث المبكرة، وقالت إن التوغل على الأراضى الزراعية فى مصر يسير بخطى أسرع من جهود استصلاح الأراضى.

ارتفاع إنتاج بنجر السكر رغم انخفاض المساحات المزروعة

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع إنتاج البنجر للعام التسويقى 2024/2025 إلى 10.9 مليون طن بزيادة 115 ألف طن عن العام الماضى.

وبدأت الشركة المصرية للسكر والصناعات المتكاملة جهود إعادة هيكلة وسمحت بإنتاج البنجر السكرى باستخدام حقول الرى الجوفية فى الأراضى الصحراوية المستصلحة.

وقدرت إنتاج مصر من سكر البنجر بنحو 1.6 مليون طن.

وقالت إن محافظة كفر الشيخ فى دلتا النيل تمثل حوالى 20% من إجمالى الإنتاج، وإنه رغم استقرار الطقس فى منطقة الدلتا خلال موسم زراعة البنجر 2023/24، لكن آفات البنجر كانت منتشرة وتهدد جودة المحاصيل، مما يؤدى إلى انخفاض الإنتاجية.

وفى العام التسويقى 2022/23، واجه قطاع البنجر السكرى فى مصر خسائر فى الإنتاجية بسبب مرض“ريزومانيا”، الذى يؤثر على الجذور ويحد من الوصول إلى الماء، مما يتسبب فى خسائر فى الإنتاج.

وتوقعت وزارة الزراعة المصرية، أن ترتفع المساحات المحصودة إلى 592.2 ألف فدان فى الموسم الجديد مقابل 588 ألف فى الموسم الماضى، وهى تقديرات تختلف عن مجلس المحاصيل السكرية، الذى توقعت أن تصل المساحة المزروعة بالبُنجر السكرى للعام التسويقى 2024/25 إلى 560 ألف فدان بانخفاض قدره 5.7% عن 594 ألف فدان فى 2023/24 مع تحول المزارعين لإنتاج القمح.

وتحصد مصر بنجر السكر من فبراير إلى مارس، وقام البنك الزراعى المصرى ببدء ترتيب جديد للائتمان الزراعى يقدم تمويلًا مبكرًا للمزارعين لمدخلات المزرعة استنادًا إلى الالتزام بتسليم البنجر لشركة السكر بالفيوم فى وقت الحصاد.

ولا تنتج مصر بذور البنجر محليًا بسبب متطلبات درجات الحرارة وضوء الشمس، وتعتمد تقريبًا بالكامل على مخزونات بذور الزراعة من أوروبا.

وتمتلك الشركة المصرية للسكر والصناعات المتكاملة 15 مصنع سكر بما في ذلك 8 لقصب السكر و7 للبنجر بالإضافة إلى مصنع قيد التطوير.

وقدرت استهلاك مصر من السكر بنحو 3.75 مليون طن، مقابل 3.57 مليون عن استهلاك العام الماضى، على خلفية نمو السكان وزيادة الطلب على السعرات الحرارية من المحليات والمشروبات السكرية ومنتجات الحلويات.

ورجحت أن يتم سد الفجوة عبر استيراد 1.5 مليون طن وهي أقل من 1.9 مليون طن استوردتها مصر من الموسم الماضى.

وتوقعت أن تصل صادرات العام التسويقي 2024/25 إلى 300 ألف طن، وهى صادرات العام الماضى نفسه، والتى ارتفعت خلال العامين نتجية الحروب فى دول الجوار.

وقالت إنه فى الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، صدرت مصر ما يقرب من 250 ألف طن من السكر المكرر، أو ما يعادل تقريبًا 180 ألف طن من السكر الخام إلى الأسواق المجاورة. يذكر أنه في ديسمبر 2023، فرضت وزارة التجارة والصناعة المصرية حظرًا مؤقتًا على صادرات السكر وبعض السلع الأساسية الأخرى وفقًا للقرار الوزاري.