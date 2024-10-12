صندوق النقد يُخفض الرسوم الإضافية على اقتراض الدول الأعضاء

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت كريستالينا جورجيفيا، مدير عام صندوق النقد الدولى أن الدول الأعضاء توصلت لتوافق في الآراء حول مجموعة تدابير شاملة تُخَفِّض تكاليف الاقتراض بشكل كبير خاصة الرسوم الإضافية التى كانت تدفعها البلدان متوسطة عن اقتراضها مبالغ كبيرة لفترات طويلة من الصندوق.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولى دفعت مصر خلال العام المالى 2023-2024 نحو 699.3 مليون دولار رسوم إضافية وهى رابع أكثر دولة دفعًا لتلك الرسوم بعد الأرجنتين وأوكرانيا والإكوادور.

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وتشمل التدابير التى أعلنتها جورجيفيا تخفيض هامش سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع الحد الأقصى للديون كنسبة للحصة فى الصندوق الذى تحتسب بعده الرسوم الإضافية، وخفض سعر الرسوم الإضافية التى تتحدد بناء على مدة الاقتراض، ورفع الحد الأقصى الذى توضع بعده رسوم الالتزام.

وبحسب بيانات صندوق النقد يتعين على مصر سداد 820.7 مليون دولار فى نوفمبر ما بين 560 مليون دولار أصل قروض، ونحو 260.7 مليون دولار رسوم وفوائد.

وتتوزع الرسوم والفوائد بين 64.3 مليون دولار رسوم إضافية ما بين رسوم إضافية متعلقة بمستوى الدين بقيمة 42.9 مليون دولار وما بين 21.4 مليون دولار على مدة التمويلات، بخلاف 35.2 مليون دولار رسوم على صافى الحيازات من حقوق السحب الخاصة، وهى رسوم تدفعها الدول التى تمتلك حقوق سحب خاصة أقل من المخصصات التي حصلت عليها، وذلك بخلاف 161.2 مليون دولار قيمة الفوائد الأساسية.

ولفتت جورجيفيا إلى أن التدابير المقرر أن يبدأ العمل بها الشهر المقبل، تُخَفَّض تكاليف اقتراض البلدان الأعضاء من صندوق النقد الدولي بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا.

وسوف ينخفض العدد المتوقع للبلدان التي ستتحمل رسوما إضافية في السنة المالية 2026 من 20 بلدا إلى 13 بلدًا.”

وبينما انخفضت الرسوم الأساسية والرسوم الإضافية انخفاضا كبيرا، فهي لاتزال تشكل جزءا أساسيا من الإقراض التعاوني وإطار إدارة المخاطر لصندوق النقد الدولي، اللذين تسهم فيهما كل البلدان كما يمكنها جميعا الاستفادة من دعم الصندوق عندما تكون في حاجة إليه.