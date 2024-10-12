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الإسكان تطرح محال تجارية ووحدات إدارية للبيع فى 3 مدن جديدة

10/12/2024 2:03:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 12 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة، و6 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين (49 م2 : 254 م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الإثنين 4-11-2024.

وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم طرح 6 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (19 م2 : 29 م2) بالمركز التجارى رقم 1 بمشروع دار مصر بالمرحلة الأولى بالحى الترفيهى بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الأحد 3-11-2024.

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وقال رشاد، إنه تم طرح مركزين طبيين بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 10 سنوات بالمزاد العلنى بمنطقة الإسكان العائلى 7 بالحى الثامن على مساحة 21.7 ألف متر، وبالقطعة رقم 18 بالمحلية 34 بالحى الثانى بمساحة 1862 متر، وذلك بجلسة مزاد علنى يوم الأحد 3-11-2024.

وأعلن جهاز مدينة رشيد الجديدة، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (12 م2 : 46 م2) أسفل عمارات الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، للبيع بالمزاد العلنى يوم الأحد 17-11-2024.

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