الإسكان تطرح محال تجارية ووحدات إدارية للبيع فى 3 مدن جديدة

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- Al-Borsa News) أعلن الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 12 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة، و6 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين (49 م2 : 254 م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الإثنين 4-11-2024.
وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم طرح 6 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (19 م2 : 29 م2) بالمركز التجارى رقم 1 بمشروع دار مصر بالمرحلة الأولى بالحى الترفيهى بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الأحد 3-11-2024.
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وقال رشاد، إنه تم طرح مركزين طبيين بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 10 سنوات بالمزاد العلنى بمنطقة الإسكان العائلى 7 بالحى الثامن على مساحة 21.7 ألف متر، وبالقطعة رقم 18 بالمحلية 34 بالحى الثانى بمساحة 1862 متر، وذلك بجلسة مزاد علنى يوم الأحد 3-11-2024.
وأعلن جهاز مدينة رشيد الجديدة، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (12 م2 : 46 م2) أسفل عمارات الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، للبيع بالمزاد العلنى يوم الأحد 17-11-2024.
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