حملة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة فى قنا الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة المهندس أيمن رشاد، أن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة قامت بشن حملة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالحى السكنى الأول، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أن الحملة تم تنفيذها فى إطار ضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو توصيل المياه الخلسة وعدم الإشغال، وذلك حفاظاً على مقدرات الدولة، ولضمان وصول الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه.

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وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة بالمرور الدورى لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة لضبط المخالفات.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة بأن لجنة المخالفات حررت محاضر للمخالفين أصحاب قطع الأراضى لعدم استخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال، وسرقة المياه.

وطالب رئيس الجهاز، قاطنى وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية فى حال ضبط المخالفين.