حملة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة فى قنا الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة المهندس أيمن رشاد، أن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة قامت بشن حملة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالحى السكنى الأول، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أن الحملة تم تنفيذها فى إطار ضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو توصيل المياه الخلسة وعدم الإشغال، وذلك حفاظاً على مقدرات الدولة، ولضمان وصول الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه.
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وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة بالمرور الدورى لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة لضبط المخالفات.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة بأن لجنة المخالفات حررت محاضر للمخالفين أصحاب قطع الأراضى لعدم استخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال، وسرقة المياه.
وطالب رئيس الجهاز، قاطنى وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية فى حال ضبط المخالفين.
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