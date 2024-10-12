Saturday, 12 October 2024 09:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حملة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة فى قنا الجديدة

10/12/2024 2:03:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة المهندس أيمن رشاد، أن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة قامت بشن حملة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالحى السكنى الأول، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أن الحملة تم تنفيذها فى إطار ضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو توصيل المياه الخلسة وعدم الإشغال، وذلك حفاظاً على مقدرات الدولة، ولضمان وصول الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه.

موضوعات متعلقة “راق” تطرح مشروع“ZAWAT” فى“العاشر” باستثمارات 6 مليارات جنيه مصر تستعد لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى “ERG” تستهدف 12 مليار جنيه مبيعات عقارية بنهاية 2024

وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة بالمرور الدورى لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة لضبط المخالفات.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة بأن لجنة المخالفات حررت محاضر للمخالفين أصحاب قطع الأراضى لعدم استخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال، وسرقة المياه.

وطالب رئيس الجهاز، قاطنى وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية فى حال ضبط المخالفين.

MENAFN12102024000202011048ID1108772673

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث