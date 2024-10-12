ERG تستهدف 12 مليار جنيه مبيعات عقارية بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور محمد رزق ، رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقارى، أن الشركة استهدفت خلال السنوات الأخيرة التوسع فى عدد آخر من المشروعات فى ‏العاصمة الإدارية وشمال القاهرة بشكل علمى وبالتعاون مع استشاريين عالميين بهدف تطوير صناعة العقار فى مصر.

وقال رزق، إن شركة ERG حققت مبيعات بقيمة مليار و50 مليون جنيه خلال 4 أيام فقط فى معرض“سيتى سكيب مصر 2024”.

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وأضاف أن الشركة استحوذت ‏على 4 مشاريع بالعاصمة الإدارية ومشروعين بالتجمع الخامس، وتتوسع فى مشروعات جديدة بشمال الرحاب على مساحة 27 ‏ألف متر مربع لإنشاء أول مشروع عمرانى بشكل ذكى تحت اسم Linwood وهو مشروع فيلات وtwin houses.

وأشار إلى أنه مشروع مختلف عن أى مشاريع قدمت بمصر فى الفترة الأخيرة ويركز على ‏المساحات الخضراء، بالإضافة إلى توسعات أخرى فى التجمع الخامس لإنشاء مشروعين بطراز جديد سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقارى، إن الشركة حققت 6 مليارات جنيه مبيعات فى النصف الأول من العام، وتعمل على تحقيق مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وأضاف أن 60% من مبيعات الشركة لعملاء مقيمين خارج مصر بسبب تواجد الشركة فى عدة أسواق خارجية.

وأوضح رزق، أن الشركة تفاضل حاليًا بين مجموعة من الأراضى لتطوير مشروع جديد فى الساحل الشمالى.

وقال إن الشركة تعمل فى مجال التطوير العقارى ‏منذ عام 2005، وتوسعت فى مشاريع عديدة بالدلتا، و‏تعتمد فى تمويل مشروعاتها على التمويل الذاتى، وتتعاون مع شركات مقاولات متخصصة مثل“ديتاك” لتنفيذ هذه المشروعات.

أضاف رزق، أن الشركة تتبنى استراتيجية جديدة قائمة على التوسع أفقيًا ورأسيًا، من خلال مضاعفة محفظة أراضيها وتنويع مشروعاتها وزيادة ‏حجم استثماراتها فى السوق المحلية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات فى أسواق عربية وعالمية.

أوضح أنه تم التفاوض مع الشركة ‏الوطنية السعودية للإسكان للاستحواذ على قطعة أرض بمساحة ‏‏150 ألف متر مربع بمنطقة شمال شرق الرياض لإنشاء واحد من أكبر المشروعات العقارية فى العاصمة السعودية.