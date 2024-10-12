ERG تستهدف 12 مليار جنيه مبيعات عقارية بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد الدكتور محمد رزق ، رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقارى، أن الشركة استهدفت خلال السنوات الأخيرة التوسع فى عدد آخر من المشروعات فى العاصمة الإدارية وشمال القاهرة بشكل علمى وبالتعاون مع استشاريين عالميين بهدف تطوير صناعة العقار فى مصر.
وقال رزق، إن شركة ERG حققت مبيعات بقيمة مليار و50 مليون جنيه خلال 4 أيام فقط فى معرض“سيتى سكيب مصر 2024”.
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وأضاف أن الشركة استحوذت على 4 مشاريع بالعاصمة الإدارية ومشروعين بالتجمع الخامس، وتتوسع فى مشروعات جديدة بشمال الرحاب على مساحة 27 ألف متر مربع لإنشاء أول مشروع عمرانى بشكل ذكى تحت اسم Linwood وهو مشروع فيلات وtwin houses.
وأشار إلى أنه مشروع مختلف عن أى مشاريع قدمت بمصر فى الفترة الأخيرة ويركز على المساحات الخضراء، بالإضافة إلى توسعات أخرى فى التجمع الخامس لإنشاء مشروعين بطراز جديد سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقارى، إن الشركة حققت 6 مليارات جنيه مبيعات فى النصف الأول من العام، وتعمل على تحقيق مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وأضاف أن 60% من مبيعات الشركة لعملاء مقيمين خارج مصر بسبب تواجد الشركة فى عدة أسواق خارجية.
وأوضح رزق، أن الشركة تفاضل حاليًا بين مجموعة من الأراضى لتطوير مشروع جديد فى الساحل الشمالى.
وقال إن الشركة تعمل فى مجال التطوير العقارى منذ عام 2005، وتوسعت فى مشاريع عديدة بالدلتا، وتعتمد فى تمويل مشروعاتها على التمويل الذاتى، وتتعاون مع شركات مقاولات متخصصة مثل“ديتاك” لتنفيذ هذه المشروعات.
أضاف رزق، أن الشركة تتبنى استراتيجية جديدة قائمة على التوسع أفقيًا ورأسيًا، من خلال مضاعفة محفظة أراضيها وتنويع مشروعاتها وزيادة حجم استثماراتها فى السوق المحلية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات فى أسواق عربية وعالمية.
أوضح أنه تم التفاوض مع الشركة الوطنية السعودية للإسكان للاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 150 ألف متر مربع بمنطقة شمال شرق الرياض لإنشاء واحد من أكبر المشروعات العقارية فى العاصمة السعودية.
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