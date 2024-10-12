مصر تستعد لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى

عقد المهندس شريف الشربيني، الإسكان ، والدكتورة منال عوض، التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة رانيا هدية، المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى، اجتماعاً مع أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمتابعة التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة“WUF12′′، فى شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع“الهابيتات”، كما تجولوا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، لتفقد الاستعدادات اللوجستية الجارية لاستضافة المنتدى.

وأعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن سعادتها بالتعاون الجارى مع الحكومة المصرية فى عدد من المشاريع بمختلف المجالات المتعلقة بالحضر، ومنها، السياسة الحضرية الوطنية الجديدة التى أقرتها مصر وما تحمله من إمكانات كبيرة للمساهمة فى التحضر والتنمية الوطنية، بجانب التعاون القائم منذ فترة طويلة والمقرر فى مجال أدوات التخطيط والتصميم الحضرى المتقدمة فى المدن ذات الطبيعة الخاصة، بهدف إنشاء نظام تنافسى شامل جديد للمدن المصرية، إضافة إلى التعاون الوثيق فى تحسين التخطيط التفصيلى وأدوات إدارة الأراضي، وتحسين التمويل القائم على الأراضى والاستفادة من القيمة.

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وأكد المهندس شريف الشربيني، أن المنتدى الحضرى العالمى، يمثل فرصة كبيرة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، سواء فى مجال إتاحة الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المواطنين المختلفة، وتطوير المناطق غير الآمنة، وتنمية العشرات من مدن الجيل الرابع، والطفرة الكبيرة فى قطاع المرافق والبنية الأساسية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم على هامش المنتدى، عقد الاجتماع الوزارى الموسع لوزراء الإسكان الأفارقة، تلبية لطلباتهم للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الكبيرة لشركات المقاولات المصرية، والمطورين العقاريين، كما سيتم تنظيم أسبوع كامل قبل انعقاد المنتدى للتركيز على ما أنجزته مصر فى مجال التنمية العمرانية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لخروج النسخة القادمة من المنتدى الحضرى العالمى بصورة تليق بالدولة المصرية من حيث عدد الفاعليات والجلسات فى ظل الزخم الدولى الكبير بحضور مجموعة من رؤساء الدول والحكومات الإقليمية والدولية والوفود المشاركة الممثلين عن الشركات وقادة المجتمع المحلى ومخططى المدن والمجتمع المدنى.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المعرض الحضرى يعد أحد أهم الأحداث التى سيشهدها المنتدى الحضرى العالمي، والذى سيحظى بجناح مصرى على أعلى مستوى من التنظيم لعرض التجربة المصرية الاستثنائية فى التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية، إذ تعرض المحافظات حجم التغيير الذى تم على أرض الواقع فى البناء الآمن والمرافق المتطورة والقضاء على العشوائيات وتأثير ذلك فى حياة الأفراد وسلوكياتهم تجاه البيئة، إلى جانب استعراض منظومة مخالفات البناء والقوانين الخاصة باشتراطات البناء وما أحدثته من حراك مجتمعى لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية تطورا حضريا غير مسبوق فى مجالات البنية التحتية والإسكان والقضاء على العشوائيات، وتطوير شبكة الطرق التى لولاها لتحولت القاهرة إلى جراج كبير، مضيفاً أن أعمال التطوير عززت من قدرة القاهرة على استضافة مثل هذه الأحداث العالمية المتصلة بأهداف التنمية الحضرية، ما يمنح المنتدى الحضرى العالمى نوعًا من الاختلاف والتعدد والتنوع ويعكس أهمية التطور الحضرى فى مصر واهتمامها بقضايا التعمير والتنمية.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تستهدف خلال فعاليات المنتدى المتعددة ومنها الأسبوع الحضرى للقاهرة، التعريف بهذه الإنجازات واستعراض إرث المحافظة التاريخى العريق، حيث تسعى المحافظة إلى تحويل القاهرة لمتحف مفتوح، مشيراً إلى أن جميع أجهزة المحافظة تستهدف العمل على إنجاح فعاليات المنتدى بالتعاون مع الوزارات والهيئات المشتركة فى تنظيم الحدث، وفى مقدمتها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وبالتعاون مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية.