مصر تستعد لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى

(MENAFN
- Al-Borsa News) صابر: نسعى لتحويل القاهرة لمتحف مفتوح.. ونستهدف العمل على إنجاح المنتدى
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان ، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة رانيا هدية، المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى، اجتماعاً مع أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمتابعة التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة“WUF12′′، فى شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع“الهابيتات”، كما تجولوا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، لتفقد الاستعدادات اللوجستية الجارية لاستضافة المنتدى.
وأعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن سعادتها بالتعاون الجارى مع الحكومة المصرية فى عدد من المشاريع بمختلف المجالات المتعلقة بالحضر، ومنها، السياسة الحضرية الوطنية الجديدة التى أقرتها مصر وما تحمله من إمكانات كبيرة للمساهمة فى التحضر والتنمية الوطنية، بجانب التعاون القائم منذ فترة طويلة والمقرر فى مجال أدوات التخطيط والتصميم الحضرى المتقدمة فى المدن ذات الطبيعة الخاصة، بهدف إنشاء نظام تنافسى شامل جديد للمدن المصرية، إضافة إلى التعاون الوثيق فى تحسين التخطيط التفصيلى وأدوات إدارة الأراضي، وتحسين التمويل القائم على الأراضى والاستفادة من القيمة.
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وأكد المهندس شريف الشربيني، أن المنتدى الحضرى العالمى، يمثل فرصة كبيرة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، سواء فى مجال إتاحة الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المواطنين المختلفة، وتطوير المناطق غير الآمنة، وتنمية العشرات من مدن الجيل الرابع، والطفرة الكبيرة فى قطاع المرافق والبنية الأساسية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم على هامش المنتدى، عقد الاجتماع الوزارى الموسع لوزراء الإسكان الأفارقة، تلبية لطلباتهم للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الكبيرة لشركات المقاولات المصرية، والمطورين العقاريين، كما سيتم تنظيم أسبوع كامل قبل انعقاد المنتدى للتركيز على ما أنجزته مصر فى مجال التنمية العمرانية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لخروج النسخة القادمة من المنتدى الحضرى العالمى بصورة تليق بالدولة المصرية من حيث عدد الفاعليات والجلسات فى ظل الزخم الدولى الكبير بحضور مجموعة من رؤساء الدول والحكومات الإقليمية والدولية والوفود المشاركة الممثلين عن الشركات وقادة المجتمع المحلى ومخططى المدن والمجتمع المدنى.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المعرض الحضرى يعد أحد أهم الأحداث التى سيشهدها المنتدى الحضرى العالمي، والذى سيحظى بجناح مصرى على أعلى مستوى من التنظيم لعرض التجربة المصرية الاستثنائية فى التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية، إذ تعرض المحافظات حجم التغيير الذى تم على أرض الواقع فى البناء الآمن والمرافق المتطورة والقضاء على العشوائيات وتأثير ذلك فى حياة الأفراد وسلوكياتهم تجاه البيئة، إلى جانب استعراض منظومة مخالفات البناء والقوانين الخاصة باشتراطات البناء وما أحدثته من حراك مجتمعى لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية تطورا حضريا غير مسبوق فى مجالات البنية التحتية والإسكان والقضاء على العشوائيات، وتطوير شبكة الطرق التى لولاها لتحولت القاهرة إلى جراج كبير، مضيفاً أن أعمال التطوير عززت من قدرة القاهرة على استضافة مثل هذه الأحداث العالمية المتصلة بأهداف التنمية الحضرية، ما يمنح المنتدى الحضرى العالمى نوعًا من الاختلاف والتعدد والتنوع ويعكس أهمية التطور الحضرى فى مصر واهتمامها بقضايا التعمير والتنمية.
وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تستهدف خلال فعاليات المنتدى المتعددة ومنها الأسبوع الحضرى للقاهرة، التعريف بهذه الإنجازات واستعراض إرث المحافظة التاريخى العريق، حيث تسعى المحافظة إلى تحويل القاهرة لمتحف مفتوح، مشيراً إلى أن جميع أجهزة المحافظة تستهدف العمل على إنجاح فعاليات المنتدى بالتعاون مع الوزارات والهيئات المشتركة فى تنظيم الحدث، وفى مقدمتها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وبالتعاون مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية.
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