Core42 تعزز حلولها للذكاء الاصطناعي السحابي بالشراكة مع NVIDIA

(MENAFN
- Pro Global) 10 أكتوبر 2024 - أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "Core42"، التابعة لمجموعة "G42"، والمُزوّد الرائد لخدمات الحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع خدماتها للذكاء الاصطناعي السحابي، من خلال توفير شرائح معالجة الرسومات "NVIDIA H100 Tensor Core"، المعروفة بإمكاناتها الفائقة على تسريع أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرتها على تحليل البيانات، وتنفيذ مهام الحوسبة عالية الأداء، وتعليم وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وفي ضوء تزايد طلب المؤسسات وبالأخص في القطاع الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تتوافق مع الأُطُر التنظيمية لخصوصية البيانات في الدولة، وَجَّهَتْ شركةCore42 تركيزها على تثبيت نظام حوسبة متطور في مراكز بياناتها المحلية، يتضمن أجهزة وشرائح قوية من "NVIDIA" مثل "NVIDIA DGX SuperPOD™ with DGX GB200" و أنظمة "HGX" المدعومة بـ "Dell PowerEdge XE9680".
استخدام شركة "Core42" لهذه الأنظمة المتطورة ونشرها في مراكز بياناتها المحلية التي تتبع قوانين الخصوصية وسيادة البيانات في الدولة، يجعلها في طليعة الشركات في الإمارات التي تستطيع توفير موارد وحلول حوسبة ذكاء اصطناعي مَرِنة وواسعة النطاق، بحيث تُمَكّن الشركات من الاستفادة منها وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم لتتناسب مع أحجام أعمالهم المتنوعة ومتطلباتهم المختلفة.
وكجزء من هذه الخطوة الاستراتيجية أيضاً، ستوفر شركة "Core42" عدة خدمات ومنصات أخرى للشركات مثل منصة "NVIDIA DGX" .
وبهذه الخطوة، ستساهم Core42 في تمكين الشركات من الاستفادة من البنية التحتية الحوسبية لـ Core42 ، لتحقيق الامتثال للوائح التنظيمية المحلية، وتوفير التكاليف، والاستفادة من حوسبة الذكاء الاصطناعي مثل الاستدلال الفعّال بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتعلم الآلي، والتصاميم الرسومية المتقدمة.
وبهذه المناسبة قال "أدريان هوبز"، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "Core42": "بعد أن لمسنا التأثير الكبير لخدماتنا في مجال الذكاء الاصطناعي السحابي، يسعدنا اليوم أن نقدم تجربة أخرى ناجحة في الإمارات العربية المتحدة عبر توفير شرائح معالجة الرسومات ‘NVIDIA H100 GPUs‘ في الدولة".
من جانبه قال "إدموندو أورلوتي"، الرئيس التنفيذي لاستراتيجيات النمو في "Core42": "يسعدنا الإعلان عن توفير بنية تحتية حوسبية متقدمة، وتوفيرها بشكل عادل ومتساوٍ للشركات. ستتمكن الشركات الآن على اختلاف أحجامها من تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة دون القلق من أعباء الاستثمار في إنشاء بنية تحتية خاصة بهم. وجودنا المتنامي في الولايات المتحدة وأوروبا، والآن في الإمارات، يوفر مزايا وخدمات رقمية وبنية تحتية متنوعة، ويمّكن العملاء من تقليل التكاليف وتحسين قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي على الاستدلال الذكي".
وبهذا الصدد، قال المدير الإقليمي لقطاع الشركات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بشركة NVIDIA، مارك دومينيك: "نرى فرصًا هائلة في منطقة الشرق الأوسط، ونعمل مع المؤسسات الرائدة في المنطقة لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. تعاوننا مع Core42 يوفر للشركات في المنطقة وصولاً آمناً وموثوقاً إلى موارد الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العالمي".
وضمن خطة تطويرية أخرى، تسعى شركة Core42"" إلى توسيع نطاق خدماتها السحابية للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، عبر نشر شرائح معالجة الرسومات "NVIDIA H200 Tensor Core GPUs ".
وجديرٌ بالذكر أنCore42 ستقوم بالكشف عن أحدث منتجاتها وحلولها المبتكرة في جناحها H18 – A30 بمعرض جيتكس 2024.
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