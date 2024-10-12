"دو" تعزز ريادتها نحو بناء اقتصاد المستقبل بالابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي باستخدام الحلول المبتكرة

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "دو"، شركة الاتصالات والخدمات الرقمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024، تحت شعار "التعاون العالمي لصياغة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي"، حيث تستعد "دو" خلال مشاركتها في المعرض للكشف عن أحدث إنجازاتها وإسهاماتها الجوهرية نحو بناء عالم ذكي من الاتصالات الرقمية المتطورة، وذلك في جناحها الذي يقع في قاعة الشيخ سعيد المُخصص للجهات الحكومية المشاركة في المعرض.
وخلال مشاركتها في جيتكس 2024، تسلط "دو" الضوء على دورها المحوري كممكّن رقمي رائد، تحت شعارها "وتحيا طموحات الغد بالابتكار، باستخدام الحلول المتكاملة"، وذلك من خلال إطلاق محفظتها الموسعة من الخدمات والعلامات التجارية الفرعية الجديدة التي تضم "du Tech"، و"du Infra"، إلى جانب علامة "du Business" المعروفة. حيث جرى تصميم هذه العلامات الجديدة بعناية كحلول تقنية لتمكين الجهات الحكومية والمؤسسات، وتعزيز رحلة تحولها الرقمي وتبسيطها وزيادة قوة تأثيرها.
وصرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي من "دو ": أن "معرض (جيتكس 2024 ) هو المنصة المحورية لـــــ (دو) لتأكيد التزامها بترسيخ ريادة المستقبل الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تعمل على تشكيل خارطة طريق الاقتصاد الرقمي من خلال الاستفادة من القوة التحولية لتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، وتحديد معايير جديدة للتميز الرقمي في دولة الإمارات وخارجها. كما أن رؤيتنا هي تمكين كل العملاء الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز الرؤية الطموحة للدولة نحو حقبة غير مسبوقة من التمكين الرقمي والابتكار."
وخلال فعاليات "جيتكس 2024"، تقدم "دو" عدد من المبادرات والعروض المبتكرة والتي تُسلط الضوء على الحلول والتقنيات المتقدمة عبر مختلف القطاعات، من خلال التكامل بين التقنيات المتطورة مثل شبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي والروبوتات، كما تشمل الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تعزز أنشطة الزراعة المستدامة، وأتمتة الصناعة والتجزئة لتحسين العمليات التشغيلية المؤسسية وتجارب العملاء، بالإضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات في مجال الخدمات الحكومية. وتؤكد "دو" من خلال هذه التطورات على المضي قدماً نحو التحول الرقمي، بعرض أحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعمل على تعزيز الكفاءة وترسيخ الاستدامة وتقديم خدمات على أعلى مستوى من الجودة.
وخلال المشاركة بــ "جيتكس جلوبال 2024"، تعرض "دو" المنظومة القوية التي عملت عليها من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بينها وبين الكيانات الرائدة من الجهات الحكومية، وقطاع التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتعليم، للعمل معاً من أجل تعزيز الابتكار والتحول الرقمي. حيث تضم قائمة من الشركاء من الجهات الحكومية، وصولاً إلى عمالقة التكنولوجيا العالميين، إذ يلعب كل شريك دوراً رئيسياً في تعزيز خدمات "دو"، مما يضمن كفاءة وحيوية المبادرات التي سيتم عرضها خلال فترة المعرض، واللازمة للمضي نحو مستقبل أكثر ذكاءً، واستدامةً، واتصالاً.
MENAFN12102024004993016550ID1108772547
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.