فندق باهي قصر عجمان ومنتجع كورال بيتش الشارقة يستضيفان حملة للتبرع بالدم

(MENAFN
- Thedoersgroup) في تعاون مثمر مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع - عجمان ومركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة، استضاف فندق فندق باهي قصر عجمان ومنتجع كورال بيتش الشارقة حملة ناجحة للتبرع بالدم، حيث شهدت الحملة مشاركة أكثر من 100 موظف للتبرع بالدم، في هذه المبادرة الإنسانية التي ترمي إلى إنقاذ الأرواح.
إلى ذلك، أكدت الحملة الدور الحيوي للتبرع بالدم، مشيرة إلى أن كل متبرع لديه القدرة على إنقاذ حياة ومساعدة المرضى الذين يخضعون لعلاجات طبية. ومن خلال استضافة هذا الحدث، جدد فندق فندق باهي قصر عجمان ومنتجع كورال بيتش الشارقة التزامهما تجاه المجتمع، وسعيهما لتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية.
فيما عبّر افتخار حمداني، المدير العام الإقليمي لفندق فندق باهي قصر عجمان ومنتجع كورال بيتش الشارقة عن سعادته بهذه المبادرة وأضاف: "إن المشاركة الفعالة للموظفين في حملة التبرع بالدم تعكس قيمنا الأساسية في الرحمة والمشاركة المجتمعية. وأود التنويه إلى أن كل قطرة دم يتم التبرع بها تحمل الأمل لمن هم في أمس الحاجة، ونحن فخورون بالمساهمة في مثل هذا العمل الحيوي."
إلى جانب التبرع بالدم، تم تقديم مجموعة من الخدمات الطبية للموظفين، بما في ذلك فحوصات العيون، واستشارات الأسنان، وعلاجات الأيورفيدا، وفحوصات العلامات الحيوية، والتي قدمها مركز مترو الطبي. وقد أظهرت هذه المبادرة الصحية الشاملة التزام الفندق برفاهية فريقه والمجتمع الأوسع.
وتشير تلك المبادرة إلى التزام فندق فندق باهي قصر عجمان ومنتجع كورال بيتش الشارقة الراسخ بتعزيز المسؤولية الاجتماعية وزيادة الوعي حول الحاجة المستمرة للتبرع بالدم، ويهدف الفندقان إلى إلهام الآخرين في قطاع الضيافة والقطاعات الأخرى بقضايا حيوية تُحدث تأثيرًا دائمًا.
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