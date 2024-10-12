الرمان.. الفاكهة السحرية لصحة الجسم والعناية بالبشرة

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- Khaberni) خبرني - الرمان، تلك الفاكهة الحمراء الجذابة، ليست مجرد نكهة لذيذة تُضفي لونًا مميزًا للأطباق، بل هي كنز طبيعي مليء بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم والبشرة.
موسم الرمان وكيفية اختياره
يبدأ موسم الرمان عادةً من أواخر الصيف ويمتد حتى أوائل الشتاء، حيث يكون متوفرًا بين شهري سبتمبر ويناير. لشراء أفضل حبات الرمان، يُنصح باختيار الثمار الثقيلة بالنسبة لحجمها، ذات القشرة اللامعة والمتماسكة الخالية من أي بقع ناعمة أو كدمات.
وكلما كانت الثمرة أثقل، كلما كانت أكثر امتلاءً بالعصير.
القيمة الغذائية للرمان
يحتوي الرمان على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي تُعزز صحة الجسم بشكل عام. فهو غني بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة، وفيتامين K الذي يحافظ على صحة العظام، فضلًا عن الألياف الغذائية التي تُحسن عملية الهضم.
ويحتوي كوبًا واحدًا من بذور الرمان (174 جرامًا) على:
- السعرات الحرارية: 144 سعرة حرارية - الألياف: 7 جرام
- البروتين: 3 جرام - فيتامين C: 30% من الحصة اليومية الموصى بها - فيتامين K: 36% من الحصة اليومية الموصى بها
- الفولات: 16% من الحصة اليومية الموصى بها
الفوائد الصحية للرمان
1. تحسين صحة القلب
الرمان يُعزز صحة القلب بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه، مثل البوليفينول، التي تقلل الالتهابات وتحسن تدفق الدم. أظهرت دراسة نُشرت في الدورية الأمريكية لأمراض القلب أن شرب عصير الرمان بانتظام قد يقلل من خطر تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.
2. مكافحة السرطان
المركبات النباتية الموجودة في الرمان، مثل البوليفينول، قد تساعد في مكافحة بعض أنواع السرطان. دراسة نُشرت في مجلة التغذية السريرية وجدت أن مستخلص الرمان قد يُساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، خاصةً في حالات سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.
3. دعم صحة الجلد
الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي. فيتامين C الموجود في الرمان يُعزز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على تأخير ظهور التجاعيد والحفاظ على مرونة البشرة.
4. تحسين عملية الهضم الألياف الغذائية الموجودة في الرمان تُحسن من عملية الهضم وتساعد على الوقاية من الإمساك. إضافة الرمان إلى النظام الغذائي يعزز من حركة الأمعاء ويُحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
5. تعزيز المناعة
يحتوي الرمان على نسبة عالية من فيتامين C، مما يساعد في تقوية جهاز المناعة. تناول الرمان بانتظام يُقلل من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية.
وصفات صحية باستخدام الرمان 1. سلطة الرمان والسبانخ المكونات: كوب من بذور الرمان، حفنة من السبانخ الطازجة، حفنة من الجوز المحمص، شرائح من جبن الفيتا.
طريقة التحضير: اخلطي السبانخ مع بذور الرمان والجوز والجبن، وأضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون والملح حسب الرغبة.
2. عصير الرمان المنعش المكونات: كوب من بذور الرمان، نصف كوب من الماء، ملعقة صغيرة من العسل.
طريقة التحضير: امزجي المكونات في الخلاط حتى تحصلي على عصير ناعم، ثم صفيه واستمتعي به باردًا.
3. دجاج بالرمان والزعتر المكونات: صدور دجاج، كوب من عصير الرمان، ملعقتان من الزعتر الطازج، ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة التحضير: تتبيل الدجاج بالزعتر والملح والفلفل، ثم شويه. سخني عصير الرمان مع العسل حتى يتكاثف، ثم صبيه على الدجاج وقدميه.
أهمية الرمان لصحة البشرة
الرمان من أفضل المكونات الطبيعية للعناية بالبشرة بفضل مضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينول والأنثوسيانين، التي تحمي الجلد من تأثيرات الجذور الحرة وتؤخر علامات التقدم في العمر.
كما يُعزز فيتامين C الموجود في الرمان إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على مرونة البشرة ونضارتها.
الفوائد الأساسية للرمان للبشرة:
-مكافحة التجاعيد والشيخوخة: مضادات الأكسدة تُقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
-تحسين نضارة البشرة: يُحفز إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا، مما يُضفي إشراقة صحية على البشرة. -علاج حب الشباب: يُوازن إفراز الدهون في البشرة، مما يُقلل من ظهور حب الشباب. -ترطيب عميق: يوفر الرمان ترطيبًا عميقًا للبشرة الجافة، مما يجعلها ناعمة ومشرقة.
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة باستخدام الرمان
1. ماسك الرمان والعسل لتفتيح البشرة المكونات: ملعقتان كبيرتان من بذور الرمان المهروسة، ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة التحضير: اخلطي بذور الرمان مع العسل، ثم ضعي الخليط على وجهك لمدة 15-20 دقيقة، واغسلي بالماء الفاتر.
2. مقشر الرمان والسكر لإزالة الخلايا الميتة المكونات: ملعقتان كبيرتان من بذور الرمان المهروسة، ملعقة كبيرة من السكر البني، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير: امزجي المكونات واستخدميها كمقشر لطيف على الوجه والجسم، ثم اغسلي البشرة جيدًا بالماء الفاتر.
3. ماسك الرمان والزبادي لترطيب البشرة
المكونات: ملعقة كبيرة من عصير الرمان، ملعقة كبيرة من الزبادي.
طريقة التحضير: اخلطي عصير الرمان مع الزبادي وضعيه على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي بالماء الفاتر.
4. زيت الرمان لترطيب البشرة الجافة
المكونات: بضع قطرات من زيت بذور الرمان.
طريقة التحضير: بعد تنظيف الوجه، ضعي بضع قطرات من زيت الرمان ودلكي البشرة بلطف قبل النوم.
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