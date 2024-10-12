الرمان.. الفاكهة السحرية لصحة الجسم والعناية بالبشرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - الرمان، تلك الفاكهة الحمراء الجذابة، ليست مجرد نكهة لذيذة تُضفي لونًا مميزًا للأطباق، بل هي كنز طبيعي مليء بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم والبشرة.





موسم الرمان وكيفية اختياره

يبدأ موسم الرمان عادةً من أواخر الصيف ويمتد حتى أوائل الشتاء، حيث يكون متوفرًا بين شهري سبتمبر ويناير. لشراء أفضل حبات الرمان، يُنصح باختيار الثمار الثقيلة بالنسبة لحجمها، ذات القشرة اللامعة والمتماسكة الخالية من أي بقع ناعمة أو كدمات.



وكلما كانت الثمرة أثقل، كلما كانت أكثر امتلاءً بالعصير.





القيمة الغذائية للرمان

يحتوي الرمان على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي تُعزز صحة الجسم بشكل عام. فهو غني بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة، وفيتامين K الذي يحافظ على صحة العظام، فضلًا عن الألياف الغذائية التي تُحسن عملية الهضم.



ويحتوي كوبًا واحدًا من بذور الرمان (174 جرامًا) على:





- السعرات الحرارية: 144 سعرة حرارية - الألياف: 7 جرام

- البروتين: 3 جرام - فيتامين C: 30% من الحصة اليومية الموصى بها - فيتامين K: 36% من الحصة اليومية الموصى بها

- الفولات: 16% من الحصة اليومية الموصى بها

الفوائد الصحية للرمان





1. تحسين صحة القلب

الرمان يُعزز صحة القلب بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه، مثل البوليفينول، التي تقلل الالتهابات وتحسن تدفق الدم. أظهرت دراسة نُشرت في الدورية الأمريكية لأمراض القلب أن شرب عصير الرمان بانتظام قد يقلل من خطر تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

2. مكافحة السرطان

المركبات النباتية الموجودة في الرمان، مثل البوليفينول، قد تساعد في مكافحة بعض أنواع السرطان. دراسة نُشرت في مجلة التغذية السريرية وجدت أن مستخلص الرمان قد يُساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، خاصةً في حالات سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

3. دعم صحة الجلد

الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي. فيتامين C الموجود في الرمان يُعزز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على تأخير ظهور التجاعيد والحفاظ على مرونة البشرة.

4. تحسين عملية الهضم الألياف الغذائية الموجودة في الرمان تُحسن من عملية الهضم وتساعد على الوقاية من الإمساك. إضافة الرمان إلى النظام الغذائي يعزز من حركة الأمعاء ويُحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

5. تعزيز المناعة

يحتوي الرمان على نسبة عالية من فيتامين C، مما يساعد في تقوية جهاز المناعة. تناول الرمان بانتظام يُقلل من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية.

وصفات صحية باستخدام الرمان 1. سلطة الرمان والسبانخ المكونات: كوب من بذور الرمان، حفنة من السبانخ الطازجة، حفنة من الجوز المحمص، شرائح من جبن الفيتا.





طريقة التحضير: اخلطي السبانخ مع بذور الرمان والجوز والجبن، وأضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون والملح حسب الرغبة.

2. عصير الرمان المنعش المكونات: كوب من بذور الرمان، نصف كوب من الماء، ملعقة صغيرة من العسل.





طريقة التحضير: امزجي المكونات في الخلاط حتى تحصلي على عصير ناعم، ثم صفيه واستمتعي به باردًا.

3. دجاج بالرمان والزعتر المكونات: صدور دجاج، كوب من عصير الرمان، ملعقتان من الزعتر الطازج، ملعقة كبيرة من العسل.





طريقة التحضير: تتبيل الدجاج بالزعتر والملح والفلفل، ثم شويه. سخني عصير الرمان مع العسل حتى يتكاثف، ثم صبيه على الدجاج وقدميه.





أهمية الرمان لصحة البشرة

الرمان من أفضل المكونات الطبيعية للعناية بالبشرة بفضل مضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينول والأنثوسيانين، التي تحمي الجلد من تأثيرات الجذور الحرة وتؤخر علامات التقدم في العمر.



كما يُعزز فيتامين C الموجود في الرمان إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على مرونة البشرة ونضارتها.

الفوائد الأساسية للرمان للبشرة:

-مكافحة التجاعيد والشيخوخة: مضادات الأكسدة تُقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

-تحسين نضارة البشرة: يُحفز إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا، مما يُضفي إشراقة صحية على البشرة. -علاج حب الشباب: يُوازن إفراز الدهون في البشرة، مما يُقلل من ظهور حب الشباب. -ترطيب عميق: يوفر الرمان ترطيبًا عميقًا للبشرة الجافة، مما يجعلها ناعمة ومشرقة.

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة باستخدام الرمان

1. ماسك الرمان والعسل لتفتيح البشرة المكونات: ملعقتان كبيرتان من بذور الرمان المهروسة، ملعقة كبيرة من العسل.





طريقة التحضير: اخلطي بذور الرمان مع العسل، ثم ضعي الخليط على وجهك لمدة 15-20 دقيقة، واغسلي بالماء الفاتر.

2. مقشر الرمان والسكر لإزالة الخلايا الميتة المكونات: ملعقتان كبيرتان من بذور الرمان المهروسة، ملعقة كبيرة من السكر البني، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.





طريقة التحضير: امزجي المكونات واستخدميها كمقشر لطيف على الوجه والجسم، ثم اغسلي البشرة جيدًا بالماء الفاتر.

3. ماسك الرمان والزبادي لترطيب البشرة

المكونات: ملعقة كبيرة من عصير الرمان، ملعقة كبيرة من الزبادي.





طريقة التحضير: اخلطي عصير الرمان مع الزبادي وضعيه على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي بالماء الفاتر.

4. زيت الرمان لترطيب البشرة الجافة

المكونات: بضع قطرات من زيت بذور الرمان.





طريقة التحضير: بعد تنظيف الوجه، ضعي بضع قطرات من زيت الرمان ودلكي البشرة بلطف قبل النوم.

