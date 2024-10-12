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6 أطعمة تحميك من التهاب المفاصل

10/12/2024 8:08:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، من المهم تسليط الضوء على الأطعمة الصحية التي يمكن أن تساعد في الوقاية من هذا المرض أو تخفيف أعراضه، والتهاب المفاصل يمكن أن يكون مؤلمًا ويؤثر على حركة الجسم بشكل كبير، ولكن اتباع نظام غذائي صحي قد يساهم في الحد من الالتهابات وتحسين صحة المفاصل.


أطعمة مفيدة عند الإصابة بالتهاب المفاصل 1. الأسماك الدهنية

2. السبانخ والخضروات الورقية الداكنة

3. المكسرات والبذور

4. التوت والفواكه الغنية بالألوان

5- الكركم

6- الثوم


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